Entre trabajo y sueños, Nueva Caledonia busca hacer historia de cara a la Copa del Mundo

En medio de sacrificios y sueños compartidos, la Selección de Nueva Caledonia se juega este jueves mucho más que un partido en la cancha del Estadio Akron : la posibilidad de hacer historia y acercarse a la Copa del Mundo.

Así lo expresó el mediocampista Morgan Mathelon, quien destacó el valor de este encuentro para un equipo que, a diferencia de muchas selecciones, combina el fútbol con la vida laboral cotidiana.

“En Nueva Caledonia todos tenemos un trabajo; no vivimos del fútbol. El fútbol es un placer. Cuando representamos a nuestro país, tenemos que hacer muchos sacrificios, sobre todo en lo laboral, así que no siempre es fácil de gestionar. Pero, en cualquier caso, es un gran orgullo poder representar a nuestro país”, señaló.

El jugador también subrayó la importancia del encuentro al considerarlo una oportunidad única en su carrera .

“Claramente, es un partido muy importante. Puede que en tu vida solo tengas una oportunidad de jugar un partido así. El ambiente en el equipo es muy bueno. Tenemos un poco de presión, pero estamos muy felices de jugarlo”, expresó.

Finalmente, Mathelon aseguró que este partido representa mucho más que lo deportivo para su país.

“Esto es un sueño para la gente de Nueva Caledonia, para el país. Es algo muy importante, sobre todo después de lo que pasó en 2024. Esto podría ayudar a la gente a convivir mejor y aportar un poco más de alegría. Claramente, es un sueño para toda la nación”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV