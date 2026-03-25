Andre Blake pide a Jamaica evitar excesos de confianza frente a Nueva Caledonia

El portero de la Selección de Jamaica, Andre Blake, lanzó un mensaje claro antes de su compromiso ante Nueva Caledonia: el prestigio no gana partidos y cualquier exceso de confianza puede costar caro en la lucha por avanzar rumbo a la Copa del Mundo.

Lejos de subestimar a su rival, el arquero jamaicano insistió en que el equipo deberá demostrar su calidad dentro del terreno de juego, recordando que en el fútbol moderno ya no hay rivales fáciles.

“Tenemos que salir a ganar el partido. No será fácil, porque en el fútbol ya no existen rivales sencillos. Respetamos al rival; no vamos a ganar con nombres, pero nuestra misión es hacer una gran actuación para quedarnos con la victoria”, expresó.

Blake también evitó entrar en la discusión sobre favoritismos , dejando en claro que el enfoque del equipo está en su propio desempeño.

“No sé quién es el favorito, pero tenemos que centrarnos en nosotros, hacer nuestro trabajo y competir de la mejor manera. Es un partido que debemos saber jugar para tener la oportunidad de avanzar”, apuntó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Sin excusas en territorio mexicano

Sobre las condiciones del partido, especialmente la altitud, el guardameta fue contundente: no hay lugar para pretextos.

“Ambos equipos jugaremos en las mismas condiciones. No hay excusas. Tenemos que salir y hacer lo que sabemos para ganar. Siempre es especial jugar en México y esperamos cumplir con nuestro objetivo”, señaló.

Además, destacó el ambiente futbolero que se vive en el país , algo que considera un impulso adicional.

“Sabemos que en México se vive el fútbol con mucha pasión. He sentido ese apoyo y ojalá podamos responder con una actuación que haga sentir orgullosa a la gente”, comentó.

Por último, Blake reconoció que la presión es inevitable en este tipo de encuentros, pero confía en que la preparación será clave para afrontarla.

“La presión siempre está presente, pero todo depende de cómo la manejes. La preparación es fundamental y, mientras mejor estemos, más cerca estaremos de lograr la victoria”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV