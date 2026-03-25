Guadalajara se prepara para recibir la primera prueba de cara a la Copa del Mundo 2026 con un amplio despliegue de transporte, seguridad y logística, con motivo del partido de repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica, rumbo a la Copa del Mundo 2026. Autoridades estatales y municipales anunciaron una serie de medidas para facilitar el acceso y la salida del recinto , así como para reducir la congestión vial en la zona.

Como parte del operativo, la Secretaría de Seguridad implementará cierres viales y carriles a contraflujo en avenidas clave. La avenida Del Bosque será el único acceso para quienes lleguen desde Periférico Poniente o cuenten con palcos, mientras que el Circuito JVC concentrará el ingreso desde Vallarta y Aviación. Este último acceso permanecerá cerrado de forma directa al estadio y se mantendrán restricciones ya aplicadas anteriormente, como en la ruta Siglo XXI.

Para quienes acudan en vehículo, se habilitará estacionamiento público ; sin embargo, se recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación.

En materia de transporte público, se pondrá en marcha el servicio especial “Loop Estadio”, que operará desde las 19:00 horas, con unidades cada 10 a 15 minutos. Este circuito recorrerá vialidades como avenida Vallarta, Del Bosque y Del Bajío, además de conectar con Mi Macro Periférico en estaciones como Ciudad Judicial.

A este esquema se suma el servicio gratuito “Ride al Estadio”. El servicio contará con cupo limitado, por lo que será indispensable realizar un registro previo a través de la plataforma Boleto Móvil. Cada usuario recibirá un código QR individual, el cual será requerido, junto con un boleto vigente del partido, para poder abordar.

En cuanto a los puntos de salida y horarios, para el partido del 26 de marzo a las 21:00 horas, las unidades partirán desde Plaza del Sol a las 18:30 horas; Gran Plaza, a las 18:40; Plaza Galerías, a las 18:50; y Titanes, a las 19:00 horas. El regreso se realizará 45 minutos después de que finalice el encuentro.

Por su parte, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano extenderá su horario en las líneas L1, L2 y L3 hasta la medianoche , o una hora después del partido en caso de tiempo extra o penales.

En cuanto a taxis y plataformas digitales, se definieron dos rutas de acceso: el Acceso Norte, por Aviación y Acueducto, y el Acceso Bajo, por avenida Vallarta. Algunas vialidades, como avenida Guadalupe, Periférico y avenida Las Torres, estarán restringidas para este tipo de transporte.

Finalmente, las selecciones participantes contarán con un operativo especial de seguridad y serán escoltadas por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano durante sus traslados.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a planificar sus traslados, utilizar las alternativas de transporte disponibles y seguir las indicaciones oficiales para garantizar una experiencia segura y ordenada durante el evento.

SV