Congo vence a Bermudas previo al Repechaje

La Selección de la República Democrática del Congo dio un paso firme en su preparación de cara al Mundial 2026 al derrotar 2-0 a su similar de Bermudas. El encuentro, de carácter amistoso, se llevó a cabo en el histórico Estadio Jalisco , recinto que albergó a los "Leopardos" en un duelo clave para ajustar piezas antes de su compromiso oficial en el Repechaje Intercontinental de la FIFA.

El conjunto africano mostró superioridad técnica y física desde los primeros minutos. La cuenta se abrió al cierre de la primera mitad, cuando Fiston Mayele, delantero del Pyramids FC, aprovechó un centro preciso para mandar el balón al fondo de las redes al minuto 45. Ya en el complemento, la figura del Brentford, Yoane Wissa, selló la victoria mediante un cobro de tiro penal al minuto 51, dejando sin opciones al guardameta caribeño.

Este resultado inyecta confianza al equipo dirigido por Sébastien Desabre, que se encuentra en Guadalajara como uno de los favoritos para obtener uno de los dos últimos boletos a la Copa del Mundo. Al ser una de las selecciones mejor rankeadas en esta repesca, la RD Congo avanzó directamente a la final de su llave (Pathway 1).

Los "Leopardos" ahora permanecen a la espera de su rival definitivo. El próximo martes 31 de marzo, regresarán a la actividad oficial para enfrentar al ganador de la semifinal entre Jamaica y Nueva Caledonia. De obtener el triunfo en dicho encuentro, la República Democrática del Congo aseguraría su lugar en el Grupo K del Mundial, donde ya esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El Estadio Jalisco, testigo de grandes hazañas mundialistas, volvió a vibrar con futbol internacional , consolidando a la capital de Jalisco como el epicentro del futbol mundial en esta Fecha FIFA de marzo.

SV