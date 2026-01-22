Este jueves, la Selección Mexicana celebrará el primer partido del 2026 de cara a la Copa Mundial de la FIFA. Los liderados por Javier Aguirre se medirán con su similar de Panamá en el estadio Rommel Fernández .

El Tri continúa con su preparación al certamen del balompié internacional que tendrá sede trinacional (México, Estados Unidos y Canadá), el cual disputarán como visitantes, lo cual sugiere una presión extra para la escuadra azteca.

Los dirigidos por el "Vasco" Aguirre buscan llegar en gran forma para asegurar una sobresaliente participación y darle alegría a toda la afición mexicana.

El detalle de este primer encuentro del año

Para esta gira de dos juegos, el primer rival del Tri es la selección panameña y, posteriormente, estará midiéndose ante Bolivia. Ambos duelos los disputará con un equipo conformado por jugadores de la Liga MX más Obed Vargas, que milita en el Seattle Sounders, de la Major League Soccer (MLS).

Este primer duelo del año representa una gran oportunidad para ciertos jugadores de la Selección Mexicana, quienes buscan seguir en la pelea por un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de este verano .

Lo que más sorpresa generó en la convocatoria para estos partidos fue el llamado de ocho jugadores de las Chivas, destacando a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, futbolistas que optaron por representar a México por encima de Estados Unidos.

Lamentablemente para el Tri, hace unos días se anunció la baja de Gilberto Mora, debido a que presentó molestias y decidieron mandarlo de vuelta a su club (Xolos de Tijuana) para ser evaluado. Alexis Gutiérrez, mediocampista del América, será su reemplazo .

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Panamá vs México en televisión abierta?

Fecha : jueves 22 de enero

: jueves 22 de enero Horario : 19:10 horas del centro de México

: 19:10 horas del centro de México Transmisión: Canal 5, Azteca 7

