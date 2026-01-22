El pasado 21 de enero, Barcelona recibió al Silvia Praga en el Eden Arena para disputar la jornada 7 del Torneo de la UEFA Champions League en la Fase de Liga . Si bien hay buenas noticias para el equipo culé que logró dominar el encuentro con un marcador final 4-2, el centrocampista Pedro González "Pedri" no pudo gozar de la victoria tras abandonar el partido al minuto 61' aquejado una dolencia muscular .

El internacional español se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ha entrado el mediapunta Dani Olmo.

El parte médico para Pedri

El equipo médico declaró que el González sufrió una lesión de isquiotibiales. Esta mañana, Barcelona anunció desde sus redes sociales que Pedri estará ausente durante un mes por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El club culé anuncia la lesión de Pedri este 22 de enero a través de su cuenta oficial. X / @FCBarcelona

Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero) , el Copenhagen (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero) , el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero) , el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero) .

De este modo, el entrenador Hansi Flick perderá a un futbolista fundamental en el centro del campo y deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la Fase de Liga de la Champions sin sus dos centrocampista titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción.

