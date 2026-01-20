La Selección Mexicana confirmó este martes 20 de enero una baja de último momento de cara a los partidos amistosos programados para estos días, encuentros que, aunque no son oficiales, sí son relevantes para la suma de puntos en el ranking de la FIFA, así como para la evaluación del plantel en el arranque del año.

Fue a través de un breve comunicado que la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana, quedó fuera de la concentración tras la valoración realizada por el área médica del combinado tricolor. La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha presentado desde las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que ya disputó su fecha 3 el fin de semana pasado.

De acuerdo con el reporte oficial, en coordinación con su club se determinó que Gilberto Mora continúe con su tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de Xolos, con el objetivo de evitar una lesión de mayor gravedad y priorizar su estado físico a mediano plazo.

¿Quién será el reemplazo de Gilberto Mora en el Tri?

Ante la baja de Gilberto Mora, el cuerpo técnico informó en su comunicado que decidió convocar a Alexis Gutiérrez, mediocampista del América , quien se integrará a la concentración de la Selección Mexicana mañana miércoles 21 de enero en Panamá. El llamado es una nueva oportunidad para el jugador azulcrema de mostrarse en el proceso del combinado nacional y competir por un lugar en futuras convocatorias.

Los compromisos que disputará el equipo mexicano son de carácter amistoso, pero tienen un peso importante en la planificación deportiva en el año del Mundial 2026. El primer partido será este jueves 22 de enero ante Selección de Panamá, duelo que se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Posteriormente, el domingo 25 de enero, la Selección Mexicana se enfrentará a Bolivia en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, partido programado para las 13:30 horas.

Estos encuentros servirán al cuerpo técnico para observar variantes, evaluar a nuevos elementos y ajustar el funcionamiento colectivo, con la mira puesta en los compromisos oficiales que México afrontará a lo largo del año.

