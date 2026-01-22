El delantero mexicano Santiago Giménez, quien juega en el AC Milan, desató la ilusión en el entorno de la Selección Mexicana al afirmar que el Tri tiene posibilidades de ganar el Mundial 2026.

En entrevista con ESPN, el atacante se mostró como un "gran soñador" y afirmó con convicción su fe en el Tri para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo verano.

Las declaraciones del delantero mexicano, que además revelaron su mayor aspiración con la selección nacional, han causado gran revuelo en las redes sociales.

"Haremos historia, y como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador, quiero ser campeón del mundo con México", declaró Giménez.

"Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros, porque ciento treinta millones somos fuertes", agregó.

Santi recordó el dolor de su exclusión de la convocatoria final para el Mundial de Qatar 2022. Esta decisión, tomada por Gerardo Martino, se produjo a pesar de que el jugador era una figura destacada en el Feyenoord en aquel momento.

"Hay veces que en la noche empiezas a pensar, a pensar y no puedes dormir. (…) El estar tan cerca del mundial pasado y que no haya ido, me quedó esa 'espinita' de querer cumplir ese sueño", confesó al manifestar visualizando ya el debut en el Estadio Azteca ante la afición.

Otro punto que rescató fue su deseo de formar dupla ofensiva con Raúl Jiménez. Ambos delanteros con trayectoria en Europa coinciden en la selección y mantienen una cercana amistad. "Yo creo que somos dos delanteros que en Europa que les ha ido bastante bien, y creo que hacemos buena dupla. Nos conocemos muy bien. (…) Estoy seguro de que algo se genera en los rivales, en la defensa rival, si ven a los dos Giménez algo pasa", expresó.

"HAREMOS HISTORIA CON MÉXICO. QUIERO SER CAMPEÓN DEL MUNDO" ��



Contundente Santi Gimenez en #SC por #DisneyPlus �� pic.twitter.com/wSJAOpxa5j — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 21, 2026

