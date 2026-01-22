La edición 98 de los Premios de la Academia ya tiene a sus contendientes y una de las sorpresas es "F1", la cinta protagonizada por Brad Pitt y producida por Lewis Hamilton. La película fue nominada en cuatro categorías del Oscar, entre ellas "Mejor Película", por lo que se vuelve una de las propuestas más ambiciosas del cine deportivo de los últimos años. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles, California.

Dirigida por Joseph Kosinski, "F1" destaca por su enfoque técnico y narrativo, al priorizar la captura de la velocidad real de los monoplazas mediante filmaciones en pista, reduciendo la dependencia de efectos generados por computadora. Esta decisión artística fue apreciada por sus nominaciones en categorías técnicas como "Mejor Montaje", "Mejor Sonido" y "Mejores Efectos Visuales", además de la candidatura principal a "Mejor Película".

La presencia de "F1" abre la posibilidad de que el cine deportivo vuelva a hacer historia en los Oscar, como ocurrió con otros clásicos. En ese contexto, la película competirá contra producciones como "Frankenstein", "Pecadores", "Una batalla tras otra", "Hamnet", "Marty Supreme", "Bugonia", "El agente secreto", "Valor sentimental" y "Sueños de trenes".

Otras películas de deportes que han ganado alguna categoría en los Premios Oscar

La película de Brad Pitt tiene potencial para sumarse al grupo de producciones que han hecho historia al ganar varios Premios de la Academia, entre las que se encuentran:

"Rocky" (1976) – "Mejor Película"

Pocas películas deportivas han marcado el cine de forma imborrable como "Rocky". Esta obra, dirigida por John G. Avildsen y estelarizada por Sylvester Stallone, narra el ascenso de Rocky Balboa. La trama sigue a este boxeador de Filadelfia, quien, a pesar de sus escasas opciones, recibe la oportunidad cumbre de su carrera: enfrentarse a Apollo Creed, el campeón mundial.

"Carros de fuego" (1981) – "Mejor Película", "Mejor Guion Original", "Mejor Vestuario" y "Mejor Banda Sonora"

"Carros de fuego", ganadora del Óscar a Mejor Película en 1982, es otra joya del cine deportivo. Esta cinta británica, dirigida por Hugh Hudson, relata una historia basada en hechos reales: la trayectoria de los atletas británicos Harold Abrahams y Eric Liddell, quienes participaron en los Juegos Olímpicos de París en 1924.

"Million Dollar Baby" (2004) – "Mejor Película"

"Million Dollar Baby," la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, con Hilary Swank y Morgan Freeman, revitalizó el boxeo en los Premios Óscar. La cinta narra la emotiva travesía de Maggie Fitzgerald, una camarera con la ambición de convertirse en boxeadora profesional. Con el apoyo del veterano entrenador Frankie Dunn (interpretado por Eastwood), Maggie supera numerosos desafíos para alcanzar su meta. Su relato conmovedor y su desenlace impactante la consolidan como una de las obras imperdibles del cine deportivo.

