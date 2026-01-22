Este jueves 22 de enero, México celebró el inicio del Hong Kong 100 Ultramaratón 2026 en China con excelentes noticias. Esta carrera es reconocida como una de las competencias de ultradistancia más prestigiosas a nivel mundial, en la que están a prueba los mejores corredores del planeta.

Después del arranque de las actividades, Miriam Morales, una de las doce integrantes de la delegación mexicana que se encuentra en tierras asiáticas, demostró ante los ojos del mundo su talento para recorrer grandes distancias y, tras una dura prueba, se quedó con el primer lugar.

La atleta originaria de Oaxaca, quien dejó atrás el terreno exigente, la humedad y las altas temperaturas, cruzó la meta con un tiempo oficial de 02:47:59, lo que le permitió recibir el reconocimiento de asistentes y rivales.

La atleta de Tlaxiaco, en la región Mixteca Alta de Oaxaca, identificada con el número 3044, subió al podio portando la bandera mexicana. En ese momento, expresó su agradecimiento por todo el apoyo que recibió a lo largo de su preparación y durante la competencia.

"Fueron muchas emociones, estoy orgullosa de ser mexicana y de sentirme bien en la ruta. Me siento orgullosa de ser oaxaqueña y de poder representar mi cultura. He recorrido cada rincón de mi comunidad. Siempre salimos a dar la cara", mencionó.

En sus redes sociales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) felicitó a la atleta con un mensaje: "Desde CONADE felicitamos a Miriam Morales por su triunfo en el Hong Kong 100 Ultra Marathon . Miriam Morales es una embajadora de México Imparable y podrás correr junto a ella en la próxima edición de Raíces de Tierra".

