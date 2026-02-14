El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no cesa y continúa con su programación este sábado 14 de febrero, con una cartelera que combina rivalidades tradicionales, duelos regionales y partidos que pueden provocar movimientos importantes en la Tabla General, en el inicio del segundo tercio del torneo.

La programación incluye opciones de transmisión en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming, lo que permite seguir cada encuentro EN VIVO desde distintas alternativas digitales y televisivas.

Para que no te pierdas un segundo de la actividad, te compartimos la agenda completa de los partidos programados para este sábado.

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pachuca vs Atlas | 17:00 | FOX One

San Luis vs Querétaro | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

Monterrey vs León | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Juárez vs Necaxa | 19:06 | FOX One, TV Azteca

Chivas vs América | 21:07 | Amazon Prime Video

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este sábado 14 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

