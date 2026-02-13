La cuenta regresiva terminó y la temporada 2026 de la Fórmula 1 está lista para encender motores. Tras completar tres intensas fases de pretemporada, los 11 equipos de la parrilla afinan los últimos detalles antes del banderazo inicial de un campeonato que promete emociones desde la primera vuelta.

Este año, la máxima categoría del automovilismo mundial presenta importantes modificaciones en los monoplazas, cambios que ya han provocado opiniones divididas dentro del paddock. La nueva generación de autos obliga a los pilotos a adaptarse a un estilo de conducción distinto, en busca de exprimir al máximo el rendimiento de cada máquina.

Una de las grandes novedades es la incorporación de Cadillac F1 Team, que se convierte en la escudería número 11 de la parrilla. El equipo estadounidense llega con una alineación que ha generado gran expectativa: el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Durante las pruebas, “Checo” y su nuevo equipo han mostrado destellos positivos, aunque también enfrentaron algunos inconvenientes mecánicos propios de un proyecto en construcción.

Las primeras prácticas se realizaron en Barcelona, pero fueron a puerta cerrada para los medios, lo que dejó escasa información sobre el desempeño real de las escuderías. Posteriormente, Baréin albergó la segunda y tercera fase de ensayos durante las primeras semanas de febrero, donde las miradas se centraron especialmente en Cadillac y su adaptación a la nueva reglamentación.

Con el trabajo de pretemporada completado, la atención se traslada ahora a la primera cita oficial del calendario. El Gran Premio de Australia será el encargado de abrir la temporada en el Circuito de Albert Park.

Las actividades comenzarán el jueves 5 de marzo y culminarán el sábado 7, debido a la diferencia horaria entre México y el país oceánico.

La carrera está programada para el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas del centro de México, marcando así el inicio oficial de una campaña que, desde antes de arrancar, ya ha dado mucho de qué hablar.

MF