La rivalidad más intensa del futbol mexicano vuelve a encenderse este fin de semana con una nueva edición del Clásico Nacional, donde Chivas y América medirán fuerzas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El escenario será el Estadio AKRON, que promete un lleno absoluto para un duelo cargado de tensión, historia y cuentas pendientes.

El Rebaño llega con paso firme y la confianza de su buen arranque, pero no lo hace completo. La ausencia de Luis Romo representa un golpe sensible en el mediocampo rojiblanco, tanto por liderazgo como por equilibrio táctico. El técnico Gabriel Milito tendrá que ajustar piezas en un partido donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Del otro lado, las Águilas también enfrentan contratiempos. Alejandro Zendejas no estará disponible, dejando un hueco importante en el ataque azulcrema. El estratega Andrés Jardine deberá apostar por variantes ofensivas y podría dar minutos a algunos refuerzos recientes, en busca de sorpresa y profundidad.

Además de las bajas, el clásico abre la puerta a posibles regresos y debuts que podrían cambiar la narrativa del encuentro. En partidos de esta magnitud, la presión suele transformar a los protagonistas y convertir a figuras inesperadas en héroes de la noche.

La responsabilidad arbitral recaerá en César Arturo Ramos Palazuelos, un silbante acostumbrado a escenarios de alta exigencia. Su labor será clave para mantener el orden en un choque que históricamente se juega al límite.

MF