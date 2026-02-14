Este sábado 14 de febrero de 2026, el futbol traerá consigo una de las jornadas más completas del fin de semana, con actividad desde la madrugada y hasta la noche en distintas ligas alrededor del mundo. El calendario contempla partidos de torneos nacionales, copas internacionales y ligas europeas y americanas, todos con transmisión EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.Para facilitar tu plan del día, te dejamos una guía con los horarios y canales disponibles de cada encuentro. El listado incluye opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para ver cada partido en tiempo real.Como 1907 vs Fiorentina | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |Lazio vs Atalanta | 11:00 | Disney+ Premium |Inter Milan vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF