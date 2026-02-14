Sábado, 14 de Febrero 2026

Futbol hoy 14 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este sábado 14 de febrero de 2026, el futbol traerá consigo una de las jornadas más completas del fin de semana, con actividad desde la madrugada y hasta la noche en distintas ligas alrededor del mundo. El calendario contempla partidos de torneos nacionales, copas internacionales y ligas europeas y americanas, todos con transmisión EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Para facilitar tu plan del día, te dejamos una guía con los horarios y canales disponibles de cada encuentro. El listado incluye opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para ver cada partido en tiempo real.

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Pachuca vs Atlas | 17:00 | FOX One |
  • San Luis vs Querétaro | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |
  • Monterrey vs León | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • Juárez vs Necaxa | 19:06 | FOX One, TV Azteca |
  • Chivas vs América | 21:07 | Amazon Prime Video |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlético Morelia vs Venados | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Cancún FC vs Mineros Zacatecas | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Juárez vs Pumas | 13:00 | FOX One, Tubi |
  • Necaxa vs Santos | 19:00 | ViX Gratis |
  • Xolos vs Cruz Azul| 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Espanyol vs Celta | 07:00 | SKY Sports |
  • Getafe vs Villarreal | 09:15 | SKY Sports |
  • Sevilla vs Alavés | 11:30 | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Como 1907 vs Fiorentina | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Lazio vs Atalanta | 11:00 | Disney+ Premium |

Inter Milan vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Olympique de Marsella vs Strasbourg Alsace | 10:00 | FOX One, Tubi |
  • Lille vs Stade Brestois | 12:00 | FOX One, Tubi |
  • Paris FC vs Lens | 14:05 | FOX One, FOX |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs St. Pauli | 08:30 | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs Freiburg | 08:30 | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs Borussia M'gladbach | 08:30 | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs 1. FC Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs FC Bayern | 08:30 | SKY Sports |
  • Stuttgart vs FC Köln | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • Burton Albion vs West Ham | 06:15 | HBO MAX |
  • Manchester City vs Salford City | 09:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Southampton vs Leicester City | 09:00 | FOX One |
  • Norwich vs West Bromwich | 09:00 | HBO MAX |
  • Burnley vs Mansfield Town | 09:00 | HBO MAX |
  • Port Vale vs Bristol City | 09:00 | FOX One, FOX |
  • Aston Villa vs Newcastle | 11:45 | FOX One, FOX |
  • Liverpool vs Brighton | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Heracles vs NAC Breda | 09:30 | Disney+ Premium |
  • Excelsior vs AZ Alkmaar | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • Ajax vs Fortuna Sittard | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

