Este sábado 14 de febrero de 2026, el futbol traerá consigo una de las jornadas más completas del fin de semana, con actividad desde la madrugada y hasta la noche en distintas ligas alrededor del mundo. El calendario contempla partidos de torneos nacionales, copas internacionales y ligas europeas y americanas, todos con transmisión EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Para facilitar tu plan del día, te dejamos una guía con los horarios y canales disponibles de cada encuentro. El listado incluye opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para ver cada partido en tiempo real.

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pachuca vs Atlas | 17:00 | FOX One |

San Luis vs Querétaro | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Monterrey vs León | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Juárez vs Necaxa | 19:06 | FOX One, TV Azteca |

Chivas vs América | 21:07 | Amazon Prime Video |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlético Morelia vs Venados | 19:00 | Canal por confirmar |

Cancún FC vs Mineros Zacatecas | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Juárez vs Pumas | 13:00 | FOX One, Tubi |

Necaxa vs Santos | 19:00 | ViX Gratis |

Xolos vs Cruz Azul| 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Espanyol vs Celta | 07:00 | SKY Sports |

Getafe vs Villarreal | 09:15 | SKY Sports |

Sevilla vs Alavés | 11:30 | SKY Sports |

Real Madrid vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Como 1907 vs Fiorentina | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Lazio vs Atalanta | 11:00 | Disney+ Premium |

Inter Milan vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Marsella vs Strasbourg Alsace | 10:00 | FOX One, Tubi |

Lille vs Stade Brestois | 12:00 | FOX One, Tubi |

Paris FC vs Lens | 14:05 | FOX One, FOX |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs St. Pauli | 08:30 | SKY Sports |

Hoffenheim vs Freiburg | 08:30 | SKY Sports |

Eintracht Frankfurt vs Borussia M'gladbach | 08:30 | SKY Sports |

Hamburger SV vs 1. FC Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |

Werder Bremen vs FC Bayern | 08:30 | SKY Sports |

Stuttgart vs FC Köln | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

Burton Albion vs West Ham | 06:15 | HBO MAX |

Manchester City vs Salford City | 09:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Southampton vs Leicester City | 09:00 | FOX One |

Norwich vs West Bromwich | 09:00 | HBO MAX |

Burnley vs Mansfield Town | 09:00 | HBO MAX |

Port Vale vs Bristol City | 09:00 | FOX One, FOX |

Aston Villa vs Newcastle | 11:45 | FOX One, FOX |

Liverpool vs Brighton | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY sábado 14 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Heracles vs NAC Breda | 09:30 | Disney+ Premium |

Excelsior vs AZ Alkmaar | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Ajax vs Fortuna Sittard | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

