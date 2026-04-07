Sarampión en México: Casos caen 66% tras vacunación masiva

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que con la campaña masiva de vacunación contra el sarampión, desde el 7 de febrero, se han aplicado 18.3 millones de vacunas, que se suman al total de 33 millones ya puestas.

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Hay mejora continua tras el rebrote de sarampión de 2025

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de abril en Palacio Nacional, Clark aseguró que se tiene registro de seis semanas de "mejora continua", ante el rebrote que se registró en 2025.

"El sarampión sigue bajando", aseguró. Reiteró que la estrategia para controlar el virus del sarampión en México y en cualquier parte del mundo es, y seguirá siendo, la vacunación.

"Estamos detectando ya menos de 70 casos al día", destacó el subsecretario de Salud al comparar que es una baja de 66%. Señaló también que en todo el país se pusieron más de 20 mil módulos de vacunación.

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Se busca seguir reforzando la vacunación

"Debemos seguir reforzando (la vacunación), que si bien estamos mucho mejor de lo que estábamos hace seis semanas, siete semanas, todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo", declaró al reiterar el llamado a la vacunación.

Recordó que los grupos prioritarios son los menores entre seis meses de edad y 12 años, y los de 13 y 49 años.

Cifras de contagios de sarampión entre 2025 y 2026

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, desde enero de 2025 hasta principios de abril de 2026, México ha registrado 15,151 casos confirmados de sarampión y 36 lamentables defunciones. Las estadísticas revelan que el grupo de edad con mayor número de contagios es el de la primera infancia, específicamente de 1 a 4 años, con mil 964 casos. A este sector le siguen los adultos jóvenes de 25 a 29 años, con mil 781 contagios, y los menores de 5 a 9 años, con mil 738 casos confirmados.

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