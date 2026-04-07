Richard Ledezma se hizo viral en redes sociales tras el juego que sostuvo Chivas contra Pumas en el Estadio AKRON el pasado domingo, y no precisamente por un desempeño sobresaliente, sino por un breve desencuentro con un elemento fuera de la cancha, con un camarógrafo .

VIDEO del reclamo de Richard Ledezma

Richy Ledezma, el lateral derecho del Rebaño Sagrado, tuvo un breve encontronazo con un camarógrafo. El video compartido en redes sociales muestra al jugador de Guadalajara caminando fuera de la cancha, donde se le atraviesa un hombre sosteniendo una cámara, quien casi choca contra el extremo.

Richard decide no dejar pasar este detalle y confronta al filmante, a quien le reclama por no haberse fijado que iba pasando a un costado suyo. El momento incómodo fue compartido por una usuaria de redes sociales.

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Chivas, el primer clasificado a la Liguilla

Chivas empató contra Pumas en el juego del domingo 7 de abril, en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Con este resultado, el Rebaño Sagrado, si bien solo sumó un punto en la tabla general, le bastó para posicionarse como el líder indiscutible de la Fase Regular del certamen y, además, ser el primer equipo en calificar a la Liguilla.

El victorioso encuentro contra Pumas

Armando "Hormiga" González hizo bueno un penalti durante el tiempo de descuento para celebrar un doblete el domingo, con el que Chivas rescató un empate 2-2 con Pumas.

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González ejecutó la pena máxima durante el duodécimo minuto añadido. El árbitro Ismael López señaló la falta después de recurrir a la repetición de video para valorar una acción de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado.

La "Hormiga" había acercado a Chivas con el primero de sus goles de la noche gracias a un cabezazo a los 70 minutos.

Pumas se había ido al frente gracias a un tanto de Uriel Antuna al 21' y amplió la delantera gracias a un autogol de José Castillo al 41'.

A Pumas se le escapó en el último minuto la oportunidad de celebrar un triunfo ante Chivas en Guadalajara por primera ocasión desde el 6 de octubre de 2018 (1-2) . Los Felinos solo tienen esa victoria como visitante ante los Rojiblancos desde que comenzaron los torneos cortos en 1996.

Chivas extendió a cinco fechas su paso sin derrota con su primer empate del campeonato, para afianzarse en el liderato con 31 puntos. Esta unidad le da al "Rebaño Sagrado" el primero de ocho boletos a la Liguilla, pues Ciudad Juárez (15 unidades y un partido pendiente ante Querétaro) aspira a 30 unidades, con lo que era el único equipo fuera de los ocho primeros clasificados con opciones de superar a los rojiblancos antes de la jornada.

A Pumas se le esfumó la opción de ascender hasta la tercera posición y quedó quinto con 24 unidades .

Con información de SUN y AP.

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FF