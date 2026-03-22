El potencial portugués más allá de Cristiano Ronaldo

La confirmación de que Cristiano Ronaldo no formará parte de la delegación de Portugal para la Fecha FIFA de marzo ha modificado la percepción del aficionado mexicano. Tras revelarse la lista oficial del seleccionador Roberto Martínez para los encuentros amistosos ante México y Estados Unidos, la ausencia del delantero del Al Nassr provocó un descenso en la expectativa de quienes adquirieron boletos para la reinauguración del Estadio Azteca. Sin embargo, el análisis técnico de la convocatoria refleja que el conjunto europeo mantiene su estatus de selección de élite, con un funcionamiento colectivo que no depende de su figura histórica.

Para Javier Aguirre y la Selección Mexicana, este enfrentamiento representa el sinodal más exigente previo al Mundial 2026. Portugal llega con una base de jugadores que son protagonistas en las ligas más competitivas de Europa y que atraviesan un presente deportivo superior al de su capitán habitual.

El eje del funcionamiento: Bruno Fernandes

El futbolista más destacado en la nómina de Roberto Martínez es Bruno Fernandes. El mediocampista vive un periodo de alta eficiencia en el Manchester United, equipo que actualmente ocupa la tercera posición de la Premier League. Fernandes se ha consolidado como el líder operativo de la selección portuguesa; es el jugador que dicta el ritmo del partido y el principal generador de asistencias. Su capacidad para detectar espacios y servir balones con ventaja a los delanteros es la característica que hace funcionar el sistema ofensivo luso en ausencia de Ronaldo.

La base del campeón de Europa

La convocatoria incluye a futbolistas que forman parte del actual campeón de la Champions League, el París Saint-Germain. En el mediocampo destacan Vitinha y João Neves, quienes han sido piezas fundamentales para que el equipo francés se instale en los Cuartos de Final del torneo continental.

A ellos se suma Nuno Mendes, considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo por su despliegue físico y su aporte en ataque. La presencia de estos tres jugadores garantiza a Portugal una salida limpia de balón y una presión alta constante, factores que pondrán a prueba la salida de la Selección Mexicana.

Variedad en el ataque y desequilibrio

Pese a la baja de su referente histórico, Portugal dispone de atacantes con perfiles diversos que militan en clubes de jerarquía. La lista integra a:

Rafael Leão : El extremo del AC Milan, aunque no atraviesa su mejor momento estadístico, sigue siendo uno de los jugadores más potentes en el uno contra uno a nivel mundial.

: El extremo del AC Milan, aunque no atraviesa su mejor momento estadístico, sigue siendo uno de los jugadores más potentes en el uno contra uno a nivel mundial. Pedro Neto: Atacante del Chelsea que aporta velocidad y amplitud por las bandas.

Atacante del Chelsea que aporta velocidad y amplitud por las bandas. Francisco Trincão : Recién renovado con el Sporting de Lisboa, llega con ritmo de competencia tras clasificar a los Cuartos de Final de la Champions League.

: Recién renovado con el Sporting de Lisboa, llega con ritmo de competencia tras clasificar a los Cuartos de Final de la Champions League. João Félix: El talentoso mediapunta, ahora en el fútbol de Arabia Saudita, mantiene su capacidad de último pase y definición.

El relevo generacional: Rodrigo Mora

Una de las novedades más relevantes en el esquema de Martínez es la inclusión de Rodrigo Mora. Con 18 años, el juvenil del Porto se ha convertido en un habitual en las alineaciones de "Los Dragones". Su presencia en la convocatoria de la selección mayor responde a su proyección como una de las grandes promesas del futbol portugués. Su movilidad y visión de campo representan el inicio del relevo generacional que busca consolidarse de cara a la próxima Copa del Mundo.

Utilidad para el proceso de Javier Aguirre

Para el cuerpo técnico de México, enfrentar a esta versión de Portugal es más útil que enfrentar a una centrada exclusivamente en la figura de Ronaldo. El equipo portugués actual destaca por su movilidad, su orden táctico y su capacidad de asociación en espacios reducidos.

Este partido servirá a Javier Aguirre para evaluar la resistencia de su línea defensiva ante extremos de élite y para medir la capacidad de recuperación de balón en el medio campo frente a volantes de la jerarquía de Vitinha y Fernandes. A 80 días del Mundial, México se mide ante un sistema de juego colectivo que figura entre los cinco mejores del ranking mundial, independientemente de las individualidades que falten en la convocatoria.

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OB

