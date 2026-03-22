Con la Jornada 12 ya concluida, el Clausura 2026 comienza a perfilar a sus principales contendientes, con movimientos importantes en la parte alta de la clasificación.

El Guadalajara consolidó su liderazgo al alcanzar los 30 puntos tras imponerse a Rayados en un duelo de alta intensidad . El conjunto rojiblanco alcanzó su décima victoria del torneo en un encuentro que se tensó en el cierre, pero que terminó inclinándose a su favor gracias a una intervención clave de Raúl “Tala” Rangel al detener un penal en los últimos minutos.

Las anotaciones del Rebaño fueron obra de la “Hormiga” González, José Castillo y Bryan González, quienes marcaron la diferencia para que el equipo tapatío se mantenga firme en lo más alto.

Cruz Azul se mantiene como escolta

Detrás aparece Cruz Azul, que llegó a 27 unidades tras empatar en su visita a Mazatlán. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón tuvo que venir de atrás en un partido complejo, en el que la falta de contundencia volvió a ser un factor determinante durante varios lapsos.

Mazatlán se adelantó con un gol de Josué Ovalle al arranque del segundo tiempo, obligando a los celestes a remar contracorriente. Fue hasta el minuto 86 cuando Gabriel Fernández encontró el empate, resultado que les permite mantenerse en la segunda posición de la tabla.

Toluca se mantiene en la pelea

El Toluca cerró la jornada en el tercer lugar con 26 puntos, tras empatar en su compromiso ante Pachuca . Los Diablos continúan firmes en la zona alta a pesar del empate, respaldados por su regularidad a lo largo del campeonato.

Pumas se abre paso en el top cuatro

Por su parte, Pumas escaló hasta la cuarta posición luego de vencer 1-0 al América en un encuentro que se definió en los instantes finales desde el punto penal. El resultado permitió a los universitarios meterse de lleno en la pelea por los puestos privilegiados.

América, en cambio, se mantiene en la zona media de la clasificación, ocupando el octavo lugar tras la derrota.

Ajustes en la zona media

En otros movimientos, Tigres y Atlas dejaron escapar terreno, el primero al caer ante Juárez y el segundo tras igualar sin goles frente a Querétaro, resultados que los obligan a no ceder más puntos en el cierre de la fase regular.

Con doce fechas disputadas, el Clausura 2026 entra en un tramo decisivo , con varios equipos aún en la contienda y una lucha cerrada por los primeros puestos de la tabla general.

Así queda la tabla general tras la Jornada 12

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 30 2 Cruz Azul 27 3 Toluca 26 4 Pumas 23 5 Pachuca 22 6 Atlas 18 7 Tigres 17 8 América 17 9 Monterrey 14 10 Juárez 14 11 Necaxa 13 12 León 13 13 Xolos 12 14 Puebla 12 15 Atlético San Luis 11 16 Mazatlán 11 17 Querétaro 8 18 Santos 8

SV