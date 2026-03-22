Selección de Iraq llega a Monterrey para el repechaje rumbo al Mundial 2026

En medio del contexto que se vive en Medio Oriente y a menos de 90 días de la Copa del Mundo de 2026, la selección de Iraq arribó a México para disputar los encuentros de repechaje.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brindó apoyo y atención tanto a jugadores como al cuerpo técnico del equipo iraquí, pese a las dificultades que implicó el proceso de emisión de sus visas.

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"Nuestra selección nacional ha llegado a México para prepararse para la decisiva repesca intercontinental en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA", informó la selección.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial de 2026, destacó está llegada a la ciudad de Monterrey.

"A pesar la complejidad para emitir sus visas, llegó a nuestro país el equipo iraquí para jugar en Monterrey

Gracias a las y los compañeros de la @SRE y a su titular, Dr. Juan Ramón de la Fuente", comentó Cuevas.

Iraq esperará al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam para conocer al rival que enfrentará el próximo 31 de marzo en el repechaje mundialista. El duelo se disputará en el Estadio BBVA a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

A pesar la complejidad para emitir sus visas, llegó a nuestro país el equipo iraquí @IraqNT_EN ���� para jugar ⚽️ en Monterrey.



Gracias a las y los compañeros de la @SRE_mx y a su titular, Dr. Juan Ramón de la Fuente. @FIFAWorldCup @MonterreyFWC26 https://t.co/NkphYs3hKJ— Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) March 22, 2026

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