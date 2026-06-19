Mundial 2026: Cuánto ganan los árbitros César Arturo Ramos y Katia Itzel García

La Copa del Mundo 2026 no solo reparte gloria y dinero a los futbolistas. Hoy, los árbitros mexicanos hacen historia al alcanzar la cima de sus carreras, desvelando las impresionantes cifras en dólares que la FIFA paga por impartir justicia en el torneo más importante del planeta.

El histórico debut de los silbantes mexicanos en la justa

Participar en este torneo representa el máximo reconocimiento profesional para cualquier colegiado organizado. Los jueces centrales trabajan durante años enteros para recibir una designación oficial y formar parte de la máxima fiesta del futbol internacional.

En esta edición de la competencia, México cuenta con una representación arbitral de primer nivel que ha acaparado las miradas de los analistas deportivos. Los nombres de César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza destacan en el selecto grupo de oficiales seleccionados.

EFE/ARCHIVO

El llamado de ambos jueces es el resultado directo de un largo proceso que incluyó rigurosas evaluaciones físicas, un estricto control de rendimiento y una amplia experiencia previa en torneos internacionales de alta exigencia.

Katia Itzel García continúa haciendo historia para el balompié nacional al consolidarse como la primera mujer árbitro mexicana en participar en un Mundial masculino. Por su parte, César Arturo Ramos asiste como uno de los referentes más experimentados de la zona.

Ambos silbantes superaron un exigente filtro global de la Concacaf y otras confederaciones, siendo elegidos entre cientos de candidatos de todo el mundo para asegurar su lugar en los partidos de este certamen veraniego.

Las millonarias cifras en dólares que paga la FIFA

Más allá del innegable prestigio internacional y la exposición ante millones de espectadores, ser designado para este torneo implica una notable recompensa económica. La FIFA destina millones de dólares de su presupuesto anual para cubrir las necesidades de su cuerpo arbitral.

La estructura financiera dispuesta por el organismo internacional garantiza que los árbitros centrales convocados reciban, en primer lugar, un generoso pago fijo base por el simple hecho de formar parte de la lista oficial de la competencia.

A esta compensación inicial se le suman ingresos adicionales por cada compromiso dirigido en el terreno de juego. De acuerdo con datos especializados, los montos se dividen de la siguiente manera:

Pago fijo inicial: Una cantidad asegurada para cada juez central por ser convocado formalmente al torneo.

Fase de grupos: Los silbantes reciben aproximadamente 5 mil dólares por cada encuentro dirigido en esta primera etapa.

Fase de eliminación directa: Al aumentar la presión y la exigencia, la remuneración por partido se duplica, alcanzando los 10 mil dólares.

Ingresos acumulados: Los jueces que logran mantenerse activos hasta las fases finales pueden acumular varios cientos de miles de dólares en total.

Esta escala financiera significa que tanto César Arturo Ramos como Katia Itzel García tienen la oportunidad real de incrementar sustancialmente sus ganancias si sus actuaciones convencen a los evaluadores del torneo.

Un premio al mérito en las fases finales del torneo

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El sistema de asignación de partidos funciona de manera meritocrática dentro del campeonato. La comisión organizadora suele otorgar los encuentros más determinantes y de mayor perfil a los profesionales que demuestren el mejor desempeño en la cancha.

Quienes cometan menos errores y manejen mejor la presión de los jugadores avanzan a las rondas definitivas, asegurando los bonos económicos más jugosos del torneo, además de los viáticos y otras compensaciones que la organización cubre en su totalidad.

Al final del día, para estos profesionales de la Liga MX, la oportunidad de compartir el escenario con las mejores selecciones nacionales del planeta va más allá de los números en sus cuentas bancarias, consagrando su legado en la historia del arbitraje.

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