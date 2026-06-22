A unas horas de que comience el Argentina vs Austria en el Grupo J del Mundial, recordamos una declaración de José Mourinho sobre uno de los jugadores a tener en cuenta dentro del ataque austriaco; hablamos de Marko Arnautovic.

En el año 2009, el atacante llegó a préstamo al Inter de Milán procedente del fútbol neerlandés. Su incorporación generó expectativas, aunque su juventud y temperamento pronto llamaron la atención del cuerpo técnico, entonces liderado por Mourinho.

El equipo italiano contaba con jugadores experimentados en su delantera. Sin embargo, el jugador austríaco no dudó en expresar su confianza frente al entrenador portugués José Mourinho durante sus primeros encuentros.

El día que desafió a las estrellas

Según relató el propio técnico tiempo después, el delantero solicitó una reunión para exigir minutos de juego. En esa charla, afirmó sin rodeos que debía ser titular por encima de Zlatan Ibrahimovic, Hernán Crespo, Adriano y Julio Cruz.

"Soy mejor que todos ellos", fue la frase que marcó aquel intercambio en las instalaciones del club. El estratega luso tomó la situación con sorpresa y definió al jugador como un buen chico, pero con mentalidad infantil.

Semanas después, el atacante sueco abandonó la institución para unirse al Barcelona. A pesar de esta salida, el joven refuerzo no logró afianzarse en el once inicial y disputó apenas un puñado de encuentros en esa temporada.

Un reloj por llegar temprano

La relación entre el futbolista y el entrenador sumó otro capítulo debido a los horarios. Durante una jornada de trabajo, el jugador llegó tarde a la práctica, lo que provocó un llamado de atención por parte del cuerpo técnico.

Para evitar una nueva reprimenda, el delantero decidió adelantarse al día siguiente. Sin embargo, confundió el cronograma y se presentó en el centro de entrenamiento por la mañana, cuando la sesión estaba programada para la tarde.

Al llegar a su turno, el técnico notó que el jugador llevaba cuatro horas esperando en el lugar. Como reconocimiento a este gesto de compromiso, le obsequió su propio reloj, un detalle que el atacante conserva hasta la actualidad.

La madurez del goleador histórico

Con el paso de los años, el protagonista de estas historias dejó atrás su faceta conflictiva. Su trayectoria continuó en ligas de Inglaterra, Alemania y China, donde logró enfocar su talento dentro del campo de juego.

Hoy ostenta el récord de ser el goleador histórico de su país con 48 goles en 134 partidos. Su evolución demuestra un cambio de actitud, pasando de ser una promesa inestable a un referente indiscutido para sus compañeros.

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Aquel joven que desafió a los veteranos en Italia construyó finalmente una carrera sólida. Las anécdotas de su juventud quedan como el testimonio de una personalidad particular que, bien canalizada, lo llevó a consolidarse en el deporte. Este jugador será uno de los arietes a tener en cuenta por parte de los jugadores argentinos en caso de ser titular o ingresar como cambio, como lo hizo contra Jordania. En el que, por cierto, anotó gol de penal en la victoria 3-1 del conjunto europeo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB