La presión aparece desde temprano en el Grupo J. Jordania y Argelia se verán las caras este lunes 22 de junio con la necesidad de corregir el rumbo tras un debut sin puntos, en un escenario donde una nueva derrota podría complicar seriamente sus opciones de seguir con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Estadio Bahía de San Francisco será el escenario de un partido que puede modificar el panorama del sector y mantener a uno de los dos en la pelea por los dieciseisavos de final. A continuación, te contamos el horario del partido, los canales de transmisión y todo lo que debes saber para seguir este enfrentamiento en vivo.

¿Cómo llegan Jordania y Argelia?

Jordania encara este compromiso ubicada en la tercera posición del Grupo J, luego de caer en su presentación en la Copa del Mundo. La selección asiática logró marcar una vez, pero recibió tres anotaciones, situación que la dejó con una diferencia de goles de -2 y sin puntos en la clasificación.

Por su parte, Argelia ocupa el último lugar del sector tras iniciar su participación con una derrota. El conjunto africano no consiguió anotar en su debut y permitió tres goles, por lo que registra una diferencia de -3 al llegar a esta segunda fecha.

Mientras tanto, Argentina y Austria encabezan la tabla con tres unidades cada una, panorama que aumenta la presión sobre jordanos y argelinos. Una nueva derrota podría dejarlos en una posición comprometida, por lo que ambos necesitan un resultado positivo para seguir con opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Dónde ver EN VIVO el partido Jordania vs Argelia del Mundial 2026

El partido entre Jordania y Argelia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial 2026, se disputará este lunes 22 de junio de 2026. El balón rodará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Bahía de San Francisco.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma oficial del torneo.

Fecha y hora: Lunes 22 de junio, 21:00 horas

Lunes 22 de junio, 21:00 horas Estadio: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, Estados Unidos

Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Jordania y Argelia afrontan uno de los partidos más delicados del Grupo J, ya que el resultado podría influir directamente en sus aspiraciones dentro del torneo. Con los líderes del sector marcando distancia, ambos conjuntos buscarán aprovechar esta oportunidad para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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