El Hijo del Santo se quita la máscara previo a su despedida

El Hijo del Santo, una de las grandes leyendas de la lucha libre anunció su retiro oficial del ring en una épica batalla final en el Palacio de los Deportes.

El encuentro tendrá lugar el día sábado 13 de diciembre, en donde el el gladiador, quien ha cuidado su incógnita y está listo para entregarle la batuta a su hijo, enfrentará en su último combate en compañía de Alberto el Patrón, L.A Park y Santo Jr. En donde se enfrentan a Dr. Wagner Jr., Texano Jr., Ángel Blanco Jr. y El Hijo de Fishman.

El "Enmascarado de Plata", como lo llaman los aficionados de todo el país, ha vivido en los últimos meses un gran recorrido por todo México, donde recibió el cariño de los seguidores que lo vieron entregarse en los mejores escenarios.

¿Cuándo se quitó la máscara?

Tras asegurar que se retiraría de la lucha libre manteniendo el misterio del hombre detrás de la máscara, el luchador aprovechó un momento en un evento privado y, en compañía de un círculo cercano, anunció que se quitaría la máscara.

Luego de risas y algunos comentarios, El Hijo del Santo realizó la acción, pero tras milésimas de segundo se colocó otra tapa que tenía en sus manos y regaló la primera a Joaquín López-Dóriga.

La leyenda

El Hijo del Santo heredó la máscara directamente de El Santo, “El Enmascarado de Plata” ha escrito su leyenda a lo largo de más de cuatro décadas de carrera ejemplar, logró posicionarse como uno de los referentes culturales de México.

Desde los años 80 se ha construido una narrativa de héroe con su estilo de lucha que combina la elegancia y valentía. El luchador no solo ha combatido a lo largo y ancho de México, también ha participado en luchas internacionales en escenarios de EU, Europa, Sudamérica y Japón.

