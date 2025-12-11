La salida de Javier “Chicharito” Hernández de Chivas marcó el cierre de un capítulo significativo para el delantero mexicano y para la institución rojiblanca.

Para José Manuel “Chepo” de la Torre, extécnico del Guadalajara y responsable de darle a Hernández su debut en Primera División, el retorno del delantero estuvo lleno de momentos valiosos, pero también de obstáculos que impidieron un cierre ideal.

En entrevista con EL INFORMADOR, el entrenador confesó que le habría gustado que la segunda etapa de “Chicharito” con Chivas hubiese tomado un rumbo distinto.

“Siempre me gusta que le vaya bien al futbolista mexicano en todos lados. Él había tenido una carrera excelente y hubiera sido agradable que su etapa en Chivas terminara mejor, pero así es el fútbol: hay momentos buenos y malos, y hay que saber asumirlos”, señaló.

El técnico reconoció que las lesiones condicionaron gran parte del rendimiento del delantero durante su regreso. “Venía de una lesión y llegó en una situación diferente a la que se había visto antes. Por supuesto, trae un palmarés importante que lo respalda. Había que esperar a que se recuperara, que tuviera actividad futbolística y que fuera retomando su forma. Pero las oportunidades que tuvo se vieron afectadas por las lesiones, lo que es parte de un cúmulo de circunstancias que influyen en este tipo de decisiones”, explicó.

Al referirse a la salida del jugador, el “Chepo” consideró que se trató de una determinación natural dentro del proceso institucional. “Si su contrato terminó, el club tiene todo el derecho de decidir si continúa o no. Su salida, de alguna manera, era algo que se veía venir”, apuntó.

Pese a las dificultades, De la Torre destacó el aporte humano de Hernández dentro del vestidor y la influencia positiva que tuvo en sus compañeros. “Seguramente sí lo hizo (aconsejar y ayudar a sus compañeros), porque su relación con los demás jugadores era buena. Además, siempre es un ejemplo dentro del campo de juego para quienes crecieron a su lado”, dijo al respecto.

Más allá de estadísticas o minutos de juego, el “Chepo” de la Torre consideró que “Chicharito” dejó una huella importante en la institución, especialmente en las nuevas generaciones. Su presencia, experiencia y profesionalismo, afirmó, seguirán siendo un punto de referencia para los jóvenes que compartieron con él en esta etapa.

