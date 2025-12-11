El día de ayer, la familia del actor y comediante estadounidense Jeffrey Garcia confirmó el fallecimiento de su familiar luego de hubiese enfrentado problemas de salud desde noviembre del año en curso. La información fue difundida a través del medio TMZ.

El artista es conocido por haber dado voz al personaje de “Sheen Estevez” en la popular caricatura de animación de Nickelodeon, Jimmy Neutrón. Aunque también participó en producciones como Hapy Feet o Río, todas ellas en inglés.

¿De qué murió Jeff Garcia?

De acuerdo con TMZ, el actor habría sido hospitalizado el 20 de noviembre por un caso de neumonía. Sin embargo, fue dado de alta poco después. Y una vez más, tras el avance de las semanas, empeoró.

Este lunes 8 de diciembre tuvo que ser reingresado al hospital con síntomas por dificultades respiratorias. Y un día después sufrió un colapso pulmonar.

La información del medio mencionado asegura que la familia decidió retirarle el soporte vital por las condiciones médicas. El actor falleció el día de ayer 10 de diciembre.

Así fue recordado en redes sociales por su hijo, Jojo Garcia:

"Con un dolor pesado, quisiera informar a todo mundo que mi padre, Jeff Garcia, falleció. Mi padre era un alma única. Él siempre se comportó de manera auténtica y siempre admiraré el amor, compasión, y liderazgo que tenía. Él me enseñó tanto y me dio consejos que viviré cada día. Él era padre, hijo, tío, primo, hermano, pero sobre todo, mi mejor amigo" se puede leer en una larga publicación compartida en redes sociales.

El tabloide especializado en temas de entretenimiento también revela que García había sufrido un aneurisma cerebral este mismo año.

¿Quién fue Jeff Garcia?

El actor y comediante inició su carrera en la década de los 90s en el ambiente de California, presentándose en formatos del estilo del stand up, en donde destacó por su capacidad de improvisasción.

Dio el salto a la televisión para participar en Caroline in the City y Dangerous Minds. Posteriormente le llegó la oportunidad de interpretar a “Sheen Estevez” en la película Jimmy Neutron: Boy Genius. La popularidad del personaje le permitió ser explorado con un spin-off propio llamado Planeta Sheen.

Como actor de voz, García también dio vida a “Pip” de Barnyard así como personajes de Happy Feet, Happy Feet Two, Rio y Rio 2.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB