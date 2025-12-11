Profeco confirma qué pasó con Fanki en venta de boletos para el México vs Portugal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que la venta de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal (programado para marzo de 2026 en el Estadio Banorte) fue suspendida y reprogramada debido a fallas masivas en la plataforma de boletaje Fanki.

La autoridad intervino después de recibir numerosas quejas por parte de consumidores que reportaron problemas técnicos y falta de información clara durante la preventa inicial.

Desde las primeras horas, usuarios señalaron errores en el portal, filas virtuales que no avanzaban, interrupciones en el proceso de pago y bloqueos completos del sitio, incidentes que generaron incertidumbre entre aficionados que buscaban aprovechar la preventa exclusiva para tarjetahabientes.

Ante esta situación, Profeco solicitó a Fanki proporcionar información transparente, oportuna y verificable, recordando que los consumidores tienen derecho a un proceso de compra confiable, en especial en eventos de alta demanda.

Profeco sobre Fanki y la venta de boletos

Profeco informó que Fanki no pudo iniciar la venta en la fecha programada porque su sistema detectó “actividad inusual” en el tráfico entrante, lo que activó protocolos de seguridad interna.

Este comportamiento, considerado atípico por la boletera, derivó en la suspensión temporal de la preventa con el fin de evitar un colapso mayor del sistema y proteger la seguridad de los datos de los usuarios.

En este sentido, la Profeco exhortó a la plataforma a comunicar con claridad la causa de los fallos y a establecer un canal directo para atender reclamaciones relacionadas con el proceso de venta. Asimismo, insistió en que la empresa debía garantizar un flujo de información puntual para quienes intentaban adquirir entradas al partido.

Nuevas fechas para la preventa

Tras la intervención de Profeco, Fanki anunció nuevas fechas para la preventa, reprogramándola para los días 11 y 12 de diciembre a partir de las 09:00 horas, con venta exclusiva para tarjetahabientes de Banorte, nuevamente con acceso exclusivo para tarjetahabientes. No obstante, durante la reanudación del proceso también se reportaron intermitencias, aunque posteriormente la boletera confirmó que los boletos asignados a la preventa quedaron agotados, reflejo de la alta demanda que genera este encuentro internacional.

En su posicionamiento, Profeco explicó que la suspensión y reprogramación de la venta derivaron directamente de las fallas técnicas de la plataforma y de la incapacidad de Fanki para garantizar un proceso estable. La institución recordó que su intervención busca proteger los derechos de los consumidores, en especial cuando existe una afectación colectiva derivada de un evento masivo.

Con ello, Profeco reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y de intervenir cuando una plataforma digital no garantiza condiciones adecuadas de compra, especialmente en eventos de alta expectativa como los próximos partidos del Mundial de Fútbol que se realicen en el territorio mexicano.

