Mhoni Vidente revela qué equipo de la Liga MX será campeón

Este jueves se disputa el juego de ida de la final del Apertura 2025, donde los Tigres de la UANL reciben en el Estadio Universitario a los Diablos Rojos del Toluca. Ambos equipos buscarán sacar ventaja en este primer duelo para llegar con mayor tranquilidad al cierre en el Nemesio Diez.

Tigres sabe que un marcador positivo en el Volcán podría ser decisivo para sostener la ilusión de coronarse como visitante. Del otro lado, los choriceros de Antonio Mohamed llegan con la mira puesta en obtener un resultado favorable que los acerque al objetivo del bicampeonato, un sueño latente tanto para el plantel como para su afición.

En medio de las expectativas por esta final, la reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones y aseguró que las energías se inclinan claramente hacia el conjunto escarlata.

Para ella, Toluca llega con un impulso especial y atraviesa “el año ideal” para coronarse, destacando el gran momento de jugadores clave.

Aunque reconoce la experiencia y solidez de Tigres en partidos decisivos, Mhoni Vidente considera que el panorama energético favorece a los Diablos, colocándolos como su favorito para levantar el título del Apertura 2025.

¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Toluca? — Final de ida

Fecha: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Lugar: Estadio Universitario

Estadio Universitario TV abierta: Azteca 7, Canal 5, TUDN

Azteca 7, Canal 5, TUDN Streaming: VIX

