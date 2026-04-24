La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin y el Estadio Universitario será el escenario de un duelo decisivo este sábado 25 de abril, en punto de las 17:00 horas. Tigres recibe al Mazatlán en un partido correspondiente a la Jornada 17 (J17), donde el conjunto regiomontano no tiene más oportunidad si desea mantenerse con vida en la pelea por el título y asegurar su lugar en la Liguilla.

¿Cómo llegan Tigres y Mazatlán a la Jornada 17?

El equipo dirigido por Guido Pizarro, Tigres, se presenta a este compromiso tras un amargo empate sin goles frente al Atlas en el Estadio Jalisco. Con 22 puntos en su casillero, los universitarios ocupan la octava posición de la Tabla General. Para amarrar su boleto a la Fase Final sin depender de lo que hagan equipos como Tijuana o León, Tigres está obligado a sacar la victoria en casa. Sin embargo, el cuadro regiomontano tendrá que lidiar con varios problemas, entre estos, la presión de cumplir con la regla de menores en el último suspiro del certamen.

Por su parte, el Mazatlán llega a Nuevo León sin aspiraciones de clasificación, pero con el ánimo renovado tras protagonizar la gran sorpresa de la jornada anterior al vencer 4-3 al Toluca. A pesar de este destello ofensivo, los Cañoneros han tenido un semestre para el olvido: se ubican en la penúltima posición (lugar 17) con apenas 12 unidades. Condicionados por una defensa vulnerable que ha permitido 29 goles a lo largo de la campaña, los sinaloenses ya están eliminados, pero buscarán cerrar el torneo con dignidad y arruinarle la fiesta a los locales en el Volcán, además de que este será su último partido antes de dejar la Primera División.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Mazatlán de la J17 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este encuentro de la última fecha, el último con chances de Liguilla para Tigres y último en la Liga MX para los morados, la transmisión contará con múltiples opciones tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 17:00 horas

Sábado 25 de abril, 17:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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