La Fórmula 1 confirma su regreso a Turquía en 2027

La espera para los fanáticos del automovilismo en la frontera entre Europa y Asia ha terminado. La Fórmula 1 (F1) anunció oficialmente este viernes 24 de abril que el Gran Premio de Turquía volverá al calendario mundial a partir de la temporada 2027. El acuerdo, firmado con el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía, garantiza que el espectacular Circuito de Istanbul Park sea sede de la máxima categoría durante al menos cinco años, extendiendo el compromiso hasta 2031.

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Un escenario especial en la F1

Este circuito no es un desconocido para los pilotos. Desde su debut en 2005, se consolidó como uno de los favoritos por su diseño desafiante de 5.33 kilómetros. Su característica más famosa es la Curva 8, un giro a la izquierda con cuatro vértices que exige una precisión absoluta y pone a prueba el físico de los competidores.

Turquía ha albergado nueve grandes premios en total, siendo el escenario donde Lewis Hamilton igualó los siete títulos de Michael Schumacher en 2020.

Vuelve Turquía ante el crecimiento de la afición de la F1 en el país

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, mostró su entusiasmo por recuperar este evento masivo: "Considero el regreso de Turquía al calendario de la Fórmula 1 como un reflejo claro de la fuerte confianza depositada en nuestro país y en nuestra capacidad organizativa". Según datos oficiales, el interés por la F1 ha explotado en la región, alcanzando los 19 millones de aficionados y un crecimiento del 107% en visualizaciones de video en plataformas digitales.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, destacó la importancia estratégica de esta sede. "Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul representa una puerta cultural entre Europa y Asia", señaló el directivo.

El regreso de Estambul se suma a una tendencia de la F1 por recuperar trazados históricos que ofrecen carreras emocionantes. Con una infraestructura moderna y una base de fans joven y apasionada, Turquía se prepara para recibir nuevamente a figuras como Max Verstappen y Charles Leclerc en lo que promete ser uno de los eventos más concurridos del campeonato a partir de 2027. La Federación Turca de Automovilismo ya ha iniciado los preparativos para asegurar que la organización sea impecable y digna de un país con una creciente tradición en el motor.

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