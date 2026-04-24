Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la percepción de inseguridad alcanzó el nivel más bajo registrado desde el inicio de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

El funcionario publicó este mensaje con el respaldo de los últimos datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales señalan que la percepción de inseguridad bajó de 69.9 % a 61.9 por ciento .

Harfuch celebra la baja en percepción de inseguridad en México. X / @OHarfuch

Los datos sobre la confianza en las instituciones

El titular de la SSPC detalló que, según los datos del Inegi, en marzo de 2026 creció la confianza de la ciudadanía en los organismos de seguridad pública del país con respecto a datos emitidos en diciembre de 2025.

La Secretaría de Marina contaba con un nivel de percepción de confianza de 84 % y en los datos más actuales compartidos por el funcionario alcanza el 88 por ciento .

Por otro lado, la Fuerza Aérea Mexicana sumó 3.1 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2025, alcanzando un nivel de confianza del 87 por ciento .

El Ejército mexicano tuvo un 80.5 % de nivel de confianza y en los datos más actuales cuenta con el 85.6 por ciento . Por otra parte, la Guardia Nacional contabilizó un 71 % en este mismo rubro y hoy alcanza un 78 por ciento .

A nivel local, las policías estatales y municipales de las entidades de México también presentaron mejores niveles porcentuales de confianza, según el Inegi.

Las policías estatales contaban con el 52.9 % de aprobación y hoy se posicionan con el 56.3 % , mientras que las municipales iniciaron con el 48.7 % en 2025 y hoy contabilizan una confianza del 53.2 por ciento .

García Harfuch aseguró que estos nuevos datos arrojados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial de elementos de las distintas corporaciones de seguridad del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Con información del Inegi.

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