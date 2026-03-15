El Barça golea y recupera distancia con el Madrid en liga

Dos penales en los primeros 20 minutos encaminaron la goleada 5-2 del Barcelona en el Camp Nou contra el Sevilla este domingo, con hat-trick de Raphinha incluido, como parte de la jornada 28 de La Liga y con la que el club catalán, en día de elecciones presidenciales, mantiene la distancia en la cima de la tabla en España.

Desde temprano en el encuentro, João Cancelo, quien tuvo una actuación destacada en el partido, recibió un contacto ligero pero suficiente para que el silbante concediera la pena máxima, que Raphinha cobró a lo “panenka” para tomar ventaja al minuto 9. El segundo penal llegó por una mano de José Carmona en una barrida y, de nuevo, el brasileño liquidó desde los once pasos al 21’.

El control del juego estaba en los pies de los blaugranas que construyeron una jugada por izquierda en la que Marc Bernal envió un centro raso que llegó a Dani Olmo para rematar en el área grande y ampliar la ventaja a menos de diez minutos del silbatazo de medio tiempo, aunque en el agregado descontarían los andaluces por conducto de Oso.

Con el manejo total del trámite, en la escuadra catalana no se descontroló por el gol en contra y a los seis minutos del complemento llegó el triplete de Raphinha en un remate que fue desviado por la defensa, desconcertando a Odisseas Vlachodimos quien no pudo reaccionar para atajar el balón.

João Cancelo firmó la manita del Barcelona en una larga escapada desde medio campo con el balón, tomando mal parada a la zaga sevillana y tras un recorte para deshacerse de un contrario, sacó el disparo que Vlachodimos quedó cerca de desviar, pero terminó dentro del arco del griego. Djibril Sow, también en el tiempo agregado, hizo el segundo del Sevilla.

La goleada estuvo adornada aún más con el regreso de Gavi después de 204 días sin actividad tras superar problemas en la rodilla. Al minuto 82’ el centrocampista sustituyó a Raphinha ante un público que se rindió a ambos jugadores, uno por su actuación goleadora y otro por su ansiado regreso, haciendo que la afición blaugrana coreara de pie el nombre del dorsal 6, en tanto que Ronald Araujo le cedió el brazalete de capitán, dándole a la tarde en Barcelona el toque especial con el triunfo, elecciones y el emotivo retorno del andaluz.

El panorama de La Liga

Con la victoria, los de Hansi Flick llegaron a 70 puntos y mantienen una jornada más la distancia de cuatro unidades sobre el Real Madrid, que también goleó este fin de semana y había mandado a Cataluña la presión por ganar y retener la diferencia en la clasificación.

La cuenta regresiva con las últimas diez jornadas inicia y ambos tendrán duelos clave y que se pueden complicar, además del Clásico; la próxima semana habrá Derbi de Madrid y a la siguiente el Barcelona visitará el Metropolitano. También enfrentarán los dos al Betis y Espanyol, equipos que están en puestos europeos, mientras que al Barça también le queda el Celta de Vigo dentro de esa lista.

En la puja por disputar Champions League la próxima temporada están los colchoneros, seguidos de cerca por el Villarreal y un poco más rezagado el Betis, que pelea con el Celta por el último pase a UCL y el Espanyol está a la altura de un lugar en Europa League, la Real Sociedad de Conference League, pero con dos equipos más -Getafe y Athletic- empatados en puntos y otros dos -Osasuna y Girona- a solo uno. Elche, Levante y Real Oviedo son los equipos en la cuerda floja para perder la categoría.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA