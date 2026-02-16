El 21K de Guadalajara está listo

El XL Medio Maratón de Guadalajara está a la vuelta de la esquina. Este domingo, a las 06:30 de la mañana, será el primer disparo de salida en La Minerva de un evento atlético de relevancia local, nacional e internacional, al ser uno de los únicos tres 21K en el mundo con la etiqueta Platinum de la World Athletics.

Este lunes, desde el Palacio Municipal de Guadalajara, con la presencia de la alcaldesa Verónica Delgadillo y el director del Consejo Municipal del Deporte (Comude), David Prado, fueron presentados los últimos pormenores de la competencia, entre ellos, la medalla y la playera oficial para los 23 mil corredores que estarán en la carrera.

En esta edición, la presea —que es de color gris oscuro—, tiene tres componentes simbólicos principales: la imagen del dios olímpico, Apolo, que representa la mentalidad del atleta, además de estar presente en la fachada del Teatro Degollado; la forma triangular que es un homenaje al recinto emblemático del centro; y las dos alas doradas que sobresalen, las cuales simbolizan la velocidad y el sueño de llegar primero en la justa. Por otro lado, la playera será en azul rey, solo con los logos en la parte frontal y un diseño circular en la parte trasera.

La presea de la 21K Guadalajara 2026. EL INFORMADOR / A. Navarro

" Este Medio Maratón sucede en un momento importantísimo, en el marco de la celebración del cumpleaños de Guadalajara . Un año más de inspirar y provocar cosas que trascienden más allá de las fronteras de nuestro país", destacó la presidenta municipal, mientras que Prado comentó que "siempre tratamos de buscar algo emblemático a la medalla, a la carrera y ahora tiene el tema del Teatro Degollado".

Lee también: Del Toro gana primera etapa y estrena el maillot de líder en el UAE Tour

En la competencia —cuyas inscripciones se agotaron en noviembre— destaca la presencia de los jaliscienses Isabel Oropeza y José Luis Santana. Estiman que cerca del 40 % de los competidores serán de otros estados del México y habrá corredores de otros 15 países, como el keniano, Isaia Kipkoech, número tres del mundo.

El evento en Guadalajara contó con grandes personalidades. EL INFORMADOR / A. Navarro

La bolsa de premiación será de 82 mil dólares para los ocho primeros generales de ambas ramas y de 582 pesos en diferentes categorías y premios especiales para los mejores mexicanos, los mejores jaliscienses y para quien logre bajar la marca del evento de 1:01:03 en la rama varonil y 1:07:45 en la femenil .

Los cierres viales, con el apoyo de la Secretaría de Vialidad, comenzarán el viernes a medianoche en La Minerva para el montaje de la salida: el domingo iniciarán trabajos a las 05:00 horas a lo largo de todo el trayecto.

Nueva ruta y nuevo desafío

El XL Medio Maratón de Guadalajara estrenará recorrido por motivos de seguridad y también de velocidad, de acuerdo con el director de Comude, dejando fuera Lázaro Cárdenas y el Matute Remus .

La salida será desde La Minerva hacia Agustín Yañez, seguirá por Mariano Otero, un tramo en Ciudad del Sol y de regreso por la avenida a la altura de un centro comercial. Cerca de la Expo Guadalajara será la mitad de la ruta que continúa hasta la Glorieta de Los Niños Héroes, tomando esa avenida hasta Enrique Díaz de León, primero hacia la Glorieta de la Pila Moderna y luego pasando por el Expiatorio y retomando Niños Héroes, hasta Francisco Javier Gamboa y Avenida Vallarta para terminar en Los Arcos.

El XL Medio Maratón de Guadalajara estrenará recorrido por motivos de seguridad y también de velocidad. EL INFORMADOR / A. Navarro

El inicio y meta quedaron en puntos separados de la glorieta por razones de seguridad y evitar cruces de paratletas y atletas élite con los últimos corrales recreativos, mientras que el nuevo trazado será más tendido, sin el columpio del Matute Remus y los Arcos del Milenio, proyectando un mejor ritmo para los participantes.

Te recomendamos: Sortearán viajes a Nueva York a usuarios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF