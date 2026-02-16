Benjamín Gil seguirá al frente del proyecto deportivo de los Charros de Jalisco. La organización albiazul confirmó la renovación del manager por un año, con opción a extender el vínculo por otro más, asegurando así su continuidad durante las campañas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol y la 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En un comunicado oficial se destacó que la permanencia de Benjamín Gil responde a los resultados obtenidos desde su llegada a finales de 2023, periodo en el que se convirtió en una figura clave en la consolidación del club. Bajo su liderazgo, los Charros de Jalisco han vivido una etapa dorada, marcada por títulos y protagonismo constante en ambas ligas.

En el invierno, el estratega guio a Jalisco a un histórico bicampeonato dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, reafirmando el dominio del equipo en el circuito. Y, además, conquistó su primer título de la Serie del Caribe. Mientras tanto, en verano, su gestión también rindió frutos al llevar a la novena tapatía hasta la final de zona en la Liga Mexicana de Beisbol, resultado que consolidó el proyecto competitivo del club.

El reto inmediato para Gil será doble. Además de preparar a los Charros para un nuevo calendario exigente, deberá cumplir con su compromiso internacional al dirigir a la Selección Mexicana de Béisbol en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, que arrancará el 5 de marzo en Estados Unidos. La simultaneidad de responsabilidades refleja la confianza que existe en su capacidad de gestión y liderazgo.

Con esta renovación, Charros apuesta por la continuidad y estabilidad en el banquillo, confiando en que la experiencia y carácter de Gil mantendrán al equipo en la pelea por campeonatos. El reto será sostener el nivel competitivo alcanzado en los últimos años y seguir alimentando una etapa que ya es considerada una de las más exitosas en la historia reciente del club jalisciense.

