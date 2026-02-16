La Liga MX se acerca al cierre de la primera mitad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 7 (J7), que se jugará del viernes 20 al domingo 22 de febrero. Con varias fechas ya en el calendario, el margen de error comienza a reducirse y cada resultado afecta más en el acomodo de la Tabla General, especialmente para los equipos que aún buscan regularidad o su primera victoria.

La jornada arranca con duelos atractivos como Tigres vs Pachuca y Puebla vs América. El sábado destaca el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en horario estelar, mientras que Atlas recibirá a Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco. El domingo cerrará la fecha siete con partidos que podrían generar movimientos importantes en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J7 de la Liga MX

Los aficionados del futbol mexicano podrán seguir todos los partidos a través de televisión abierta, canales de paga y distintas plataformas digitales disponibles en México.

Calendario de partidos Jornada 7 del Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 20 de febrero de 2026

Tigres vs Pachuca

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Puebla vs América

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:06 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 21 de febrero de 2026

Atlas vs San Luis

Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas

Transmisión: ViX Premium, Layvtime YouTube

León vs Santos

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

Necaxa vs Toluca

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Cruz Azul vs Chivas

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Xolos vs Mazatlán

Sede: Estadio Caliente, 23:10 horas

Transmisión: FOX One

Domingo 22 de febrero de 2026

Pumas vs Monterrey

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 17:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Querétaro vs Juárez

Sede: Estadio La Corregidora, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

---

