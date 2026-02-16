Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J7 del Clausura 2026

La J7 del Clausura 2026 trae compromisos determinantes para los clubes tapatíos; conoce el programa completo

Por: Oralia López

Cruz Azul y Chivas protagonizan uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del campeonato mexicano. ESPECIAL / CANVA

Cruz Azul y Chivas protagonizan uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del campeonato mexicano. ESPECIAL / CANVA

La Liga MX se acerca al cierre de la primera mitad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 7 (J7), que se jugará del viernes 20 al domingo 22 de febrero. Con varias fechas ya en el calendario, el margen de error comienza a reducirse y cada resultado afecta más en el acomodo de la Tabla General, especialmente para los equipos que aún buscan regularidad o su primera victoria.

La jornada arranca con duelos atractivos como Tigres vs Pachuca y Puebla vs América. El sábado destaca el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en horario estelar, mientras que Atlas recibirá a Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco. El domingo cerrará la fecha siete con partidos que podrían generar movimientos importantes en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J7 de la Liga MX

Los aficionados del futbol mexicano podrán seguir todos los partidos a través de televisión abierta, canales de paga y distintas plataformas digitales disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J7 del Clausura 2026, con resultados al momento, Tabla General, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 7 del Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 20 de febrero de 2026

Tigres vs Pachuca
  • Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7
Puebla vs América
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:06 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 21 de febrero de 2026

Atlas vs San Luis
  • Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium, Layvtime YouTube
León vs Santos
  • Sede: Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One
Necaxa vs Toluca
  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7
Cruz Azul vs Chivas
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
Xolos vs Mazatlán
  • Sede: Estadio Caliente, 23:10 horas
  • Transmisión: FOX One

Domingo 22 de febrero de 2026

Pumas vs Monterrey
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 17:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium
Querétaro vs Juárez
  • Sede: Estadio La Corregidora, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones