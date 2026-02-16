La Liga MX se acerca al cierre de la primera mitad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 7 (J7), que se jugará del viernes 20 al domingo 22 de febrero. Con varias fechas ya en el calendario, el margen de error comienza a reducirse y cada resultado afecta más en el acomodo de la Tabla General, especialmente para los equipos que aún buscan regularidad o su primera victoria.La jornada arranca con duelos atractivos como Tigres vs Pachuca y Puebla vs América. El sábado destaca el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en horario estelar, mientras que Atlas recibirá a Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco. El domingo cerrará la fecha siete con partidos que podrían generar movimientos importantes en la clasificación.Los aficionados del futbol mexicano podrán seguir todos los partidos a través de televisión abierta, canales de paga y distintas plataformas digitales disponibles en México.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J7 del Clausura 2026, con resultados al momento, Tabla General, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF