El 21K de Guadalajara es dominado por Etiopía

Gemechu Dida Diriba y Kolole Mekashu Tefera pintaron de verde, amarillo y rojo la edición 40 del 21K de Guadalajara este domingo . Dida fue el campeón absoluto entre los corredores élite, con un tiempo de 1:03:38 en la nueva ruta del Medio Maratón que ostenta la etiqueta Platinum de la World Athletics, certificándolo como uno de los mejores del mundo.

El podio varonil lo completaron los kenianos Isaia Kipkoech Lasoi, en un cierre apretadísimo con el ganador, y Moses Kibet, cinco segundos detrás.

En la rama femenil, Mekashu paró el cronómetro en 1:12:49 para consagrarse en la Perla Tapatía, mientras que la keniana Mercy Jerop Kwambai se quedó muy cerca, a solo cuatro segundos de la etíope.

Las marcas mexicanas

La triatleta mexicana Anahí Álvarez, quien se prepara para los próximos Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, completó el podio de la rama femenil, tras finalizar los 21 kilómetros en 1:12:54 , en el que fue otro dramático cierre entre los primeros lugares.

"Estoy súper contenta, el recorrido fue muy padre con subidas, bajadas; está excelente el clima, se prestó para correrlo rápido. En la ruta nunca te aburres y el nivel competitivo es muy bueno tanto de las nacionales como las extranjeras", declaró la mejor mexicana de la carrera.

El mejor nacional en la rama varonil fue Antonio Vara , quien peleó por más de la mitad de la ruta con el contingente líder de corredores africanos y terminó en el quinto lugar de la competencia.

"Se me fueron en el kilómetro 15, venían marcando muy duro, era mantenerme ahí pero están muy fuertes, no me despegaba y cuando vieron que me quedé, aprovecharon para meterle. Mi reloj me dio 1:04:45, yo vine a dar todo de mí y lo cumplí. La ruta estuvo buena, ritmo plano, estuvo perfecta", comentó Vara.

A pesar de que la ruta estaba contemplada como una de "mayor velocidad y mejor ritmo", en la rama varonil se quedaron a casi dos minutos del récord de Yasin Haji Hayato en 2023, mientras que en la femenil fueron casi cinco minutos más sobre la marca de Judy Jelagat Kemboi del año pasado.

