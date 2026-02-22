El 21K Guadalajara fue una fiesta atlética

La preocupante jornada que vivió la ciudad este domingo 22 de febrero no opacó la alegría que vivieron los corredores en el Medio Maratón de Guadalajara.

Desde muy temprano y hasta con más de una hora de antelación, los corredores empezaron a llenar la zona de La Minerva, donde esperaban la señal de salida.

Lee también: El 21K de Guadalajara es dominado por Etiopía

Corredores solitarios, en pareja, con amigos y con sus equipos, todos con diferentes motivaciones y objetivos, se sacudieron los nervios y calentaron con ligeros trotes, hicieron su última preparación física y mental para lo que sería un nuevo desafío en una carrera que estrenó ruta.

La música comenzó a sonar a todo volumen en la salida, haciendo que los que esperaban su turno saltaran al ritmo de la música para mantenerse calientes en la fresca madrugada.

Así fue el inicio del 21K Guadalajara

Con la salida de los paratletas, inició la carrera y la fiesta se calentó con las columnas de fuego para comenzar, mientras que, por minutos, un show de drones adornó el cielo formando los Arcos de Guadalajara, un corazón y una persona cruzando la meta, entre muchas otras imágenes, y la pirotecnia desde un edificio iluminó el cielo aún sin rayos de sol.

La marea de playeras azules se llevaba consigo los sombreros norteños, las máscaras de luchadores, botargas de todo tipo, a los corredores disfrazados y al infaltable Kalimán, ícono de las carreras atléticas en la ciudad, haciendo que el suelo vibrara no solo por la música, sino por los miles de pasos.

A lo largo de 21 kilómetros, vecinos, amigos y familiares, con gritos y pancartas, no dejaron de alentar a sus seres queridos, pero el apoyo fue para todo el que pasara, dando aliento cuando a muchos el cuerpo ya no les respondía.

Los Arcos de Avenida Vallarta, con el sol asomando detrás, fueron la postal perfecta para los 23 mil participantes que cumplieron su sueño y el reto de llegar a la meta, viendo el fruto de meses de esfuerzo y disciplina.

Algunos corredores, como Logan García, le ponen un toque distinto al evento. En su caso, fue disfrazado de Robin. “En 2013 los del DIF hicieron una carrera; ahí empecé a usar el traje del superhéroe. Me complementé con unos compañeros altruistas que les gusta visitar niños en el Hospital Civil, llevar juguetes y se complementa con esa ayuda; usamos el traje en carreras con causa”, explicó Logan.

Paul Gómez y Óscar Amaya fueron dos amigos que vieron el lado cómico y divertido en la carrera, llamando la atención al compartir, uno detrás de otro, la misma botarga inflable de perro salchicha. “El año pasado corrimos disfrazados de oruga con más amigos; no queríamos repetir, pero sí hacer algo en conjunto. Lo difícil es no ver nada (por la cabeza del disfraz), no la coordinación, pero cualquier bache o lo mínimo te tumba. Vamos lento para no estorbar, pero echando porras para todos”, dijo Paul.

Mexicanos se reúnen en la Perla Tapatía para el 21K Guadalajara

Gente de todo el país se dio cita en la Perla Tapatía para vivir una convivencia deportiva con toda la energía que para muchos ya se convirtió en una tradición y se enfrentaron a un nuevo camino. “Vengo con mi equipo desde Tequila.

Es el mejor mes del año; es el favorito de todas. Fue retadora; el kilómetro 18 estuvo pesadito. “Ya tenemos varios años consecutivos corriéndolo y todas bajamos el tiempo”, platicó Ariana Guadalupe de su experiencia.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Te puede interesar: 21K Guadalajara transcurre con normalidad pese a bloqueos

La fiesta del XL Medio Maratón cerró en La Minerva, donde los participantes se encontraron con sus seres queridos y sus mascotas para celebrar con fotos usando la medalla inspirada en el Teatro Degollado, comida y algunas actividades a pesar del cansancio y el dolor físico, haciendo de la competencia internacional un éxito, a pesar de todo.

“Es mi primera vez, está superlindo, la ciudad es muy linda, me gustó la ruta, está padrísimo y el clima ayudó un montón. Por la cercanía con León me es muy familiar y tenía el deseo de correr aquí”, Elisa Godínez, corredora de León.

“Padrísimo, muchísima energía y porra; cuando más te vas a bajar, te sube luego luego la energía. Una experiencia totalmente diferente; es uno de los más grandes y se notó el ambiente y la porra. Fue una ruta bastante pintoresca y tiene la esencia de Guadalajara”, Julissa y Juan Pablo, del mismo equipo de corredores.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

“Ya llevo más de 10. Vine con mis amigos; una me acompañó un ratito y luego la abandoné, pero nos vamos apoyando juntas y eso nos motiva. Muy buena la porra; a comparación de años anteriores, ahora estuvo excelente”, Nallely Lizbeth, corrió con amigos.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AS