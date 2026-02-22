Debido a la situación de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco, diversos eventos deportivos programados para este domingo fueron suspendidos y reprogramados hasta nuevo aviso.

Entre los eventos afectados se encuentran los encuentros de Charros Softbol Femenil, Tapatías Voleibol y la corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso. A través de comunicados oficiales, cada una de las instituciones informó que sus actividades serían pospuestas.

En el caso de Charros Softbol Femenil, el club anunció la cancelación del juego programado para este domingo y señaló que en próximos días dará a conocer la nueva fecha y horario para la realización del encuentro.

“Les informamos que debido a los lamentables hechos ocurridos este día en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en varios puntos del interior del estado, el juego de hoy entre Charros Softbol Femenil y El Águila Softbol (programado para hoy a las 17:00 horas, en el Estadio Panamericano) ha sido pospuesto".

“El club Charros de Jalisco lamenta profundamente estos acontecimientos y desea el pronto restablecimiento de la paz y la integridad en nuestra Ciudad, el estado y todo el país”, informó el club Softbol.

Por su parte, la empresa organizadora de la Feria de Aniversario 2026, que se celebraría en la Plaza Nuevo Progreso, también confirmó la suspensión de la corrida de toros programada para este 22 de febrero.

“Se informa al público en general que la corrida de toros programada para hoy, 22 de febrero, en la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, queda suspendida hasta nuevo aviso".

“Debido a causas de fuerza mayor y hechos totalmente ajenos a la organización, no es posible llevar a cabo el evento en la fecha prevista”, se lee en el comunicado.

Finalmente, el equipo de Tapatías Voleibol Femenil informó que su compromiso correspondiente a la Liga de Voleibol Profesional de México también fue reprogramado, y que próximamente se dará a conocer la nueva fecha y horario del encuentro.