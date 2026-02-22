Este domingo, la Liga MX informó que el partido Querétaro vs Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, fue suspendido debido a la situación de seguridad que se vive en el Estado de Jalisco. El encuentro estaba previsto para disputarse este domingo a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, en Querétaro; sin embargo, la nueva fecha y horario se darán a conocer más adelante.

La decisión se suma a la suspensión de otros eventos deportivos programados para este domingo en algunas entidades más allá de Jalisco. Entre ellos se encuentran actividades de Charros Softbol Femenil, Tapatías Voleibol y la corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso en tierras tapatías, cuyos organizadores informaron, mediante comunicados oficiales, la reprogramación de sus compromisos hasta nuevo aviso.

Por su parte, la Liga de Expansión MX comunicó que el encuentro de la J7 del Clausura 2026 entre Tapatío y Tlaxcala, programado para este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio "Tepa" Gómez, en Tepatitlán, Jalisco, fue aplazado por temas de seguridad. La modificación, explicó la liga, busca salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y aficionados.

En Jalisco y otros estados se han reportado bloqueos en carreteras, derivado de un operativo de seguridad que se registró la mañana de este domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Otros partidos, en evaluación

El otro partido del día, el duelo Pumas vs Monterrey, que también forma parte de la J7 del Clausura 2026, se encuentra en evaluación para su realización, según información del diario deportivo Récord.

Por otra parte, según el periodista David Faitelson, la Selección Mexicana de futbol tenía planeado viajar en las próximas horas a Querétaro, sede del juego amistoso ante Islandia, pero que según una fuente de la FMF que se está evaluando la situación.