Efraín Juárez con un pie fuera de Pumas, estas serían las razones de su salida

Efraín Juárez está cada vez más cerca de poner fin a su etapa al frente de Pumas. Aunque su intención inicial era mantenerse en el cargo y cumplir el contrato que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2026, las diferencias surgidas en las últimas semanas con la directiva habrían llevado al estratega a tomar la decisión de dar un paso al costado antes del inicio del Apertura 2026.

Fuentes cercanas al entorno universitario señalan que las conversaciones entre el técnico y la cúpula auriazul se han complicado debido a desacuerdos relacionados con la planeación deportiva del próximo torneo . A pesar de los intentos por encontrar puntos en común, las posturas de ambas partes se mantienen alejadas, situación que ha deteriorado la relación y colocado la continuidad de Juárez al borde del colapso.

Diferencias en la construcción del plantel

Uno de los principales factores detrás de la salida del entrenador estaría relacionado con el armado del equipo para la siguiente campaña. Juárez habría solicitado ciertas condiciones para fortalecer la plantilla y competir por los primeros lugares, pero el club no estaría en posibilidad de cumplir con todas sus peticiones.

Desde la perspectiva del técnico, los acuerdos necesarios para desarrollar el proyecto deportivo no se concretaron. Esto habría generado incertidumbre sobre el rumbo del equipo y provocado que el estratega dejara de encontrar argumentos para continuar al frente de la escuadra universitaria.

La directiva aún intenta convencerlo

Dentro de la institución existe interés por mantener a Juárez en el banquillo. El presidente del club, Luis Raúl González, ha impulsado esfuerzos para que el entrenador permanezca al menos hasta la conclusión de su contrato, especialmente después de que el equipo alcanzó la final del Clausura 2026.

Sin embargo, todo apunta a que la postura del estratega ya está definida . Apenas el pasado 25 de mayo, tras la derrota ante Cruz Azul en la final, el cuerpo técnico tenía previsto regresar de vacaciones el 19 de junio para comenzar la pretemporada. No obstante, las reuniones posteriores para planificar el siguiente semestre terminaron por evidenciar las diferencias entre ambas partes.

Mientras la directiva continúa buscando una solución de último momento, el escenario más probable es que Efraín Juárez no vuelva al banquillo auriazul y que Pumas deba iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el Apertura 2026.

SV