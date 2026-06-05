LMB: Charros caen en el tercer juego contra los Toros y pierden la serie

En el tercer duelo entre dos de los mejores equipos de la Zona Norte, los Charros de Jalisco no pudieron completar la faena de este jueves contra los Toros de Tijuana en la frontera y perdieron con pizarra de 5-4, en una noche difícil en la que ambas novenas atravesaron problemas en el juego.

Los tapatíos armaron un ataque tempranero y se pusieron por delante desde el primer capítulo con doblete productor de Willie Calhoun, pero no sería un inicio sencillo a la defensiva. Desde la primera entrada le llenaron la casa a Luis Payán y, aunque entonces los Toros no pudieron anotar, en el segundo rollo aprovecharon un toque de bola de Jonathan Guzmán en el que Alfredo Hurtado no hizo un buen tiro a la inicial y anotó Danry Vásquez; acto seguido, Tomás Telis envió a Guzmán al plato para darle la vuelta a la pizarra.

Payán terminó apenas con una entrada y un tercio de labor con dos carreras -una limpia-, cinco imparables, dos pasaportes y dos ponches. La noche gris en la lomita no fue un mal aislado, de los cinco brazos que usó después Benjamín Gil, solo Luis Iván Rodríguez, un habitual abridor, completó más de dos entradas. A pesar de que el “Shocker” permitió una carrera, pudo contener a los fronterizos.

Los Charros se mantuvieron en la pelea gracias a Kyle Garlick y un sencillo que remolcó a Luis Carlos Martínez para nivelar el marcador en el tercer episodio, aunque el gusto duró poco.

En la parte baja del mismo inning, Wilmer Flores recuperó el liderato con cuadrangular solitario contra Aaron McGarithy y una entrada más tarde llegó un imparable de Guzmán que se le complicó a Johneshwy Fargas en la pradera izquierda y con un error en su envío a tercera, el pelotero dominicano pudo completar la vuelta entera al cuadro y ampliar la ventaja.

La novena jalisciense tuvo que mostrar de nueva cuenta su capacidad de reacción y lo hicieron de inmediato. En la quinta, Garlick volvió a producir a la hora cero para recortar distancias y Calhoun apareció con una rola en la que Wilmer Flores no pudo concretar el tiro a segunda y Jared Walsh aprovechó el error para pasar por la registradora.

El juego bajó las revoluciones un par de entradas. Fue hasta el octavo episodio en el que los Charros volvieron a atacar, pero dejaron hombres en las esquinas y la carrera que no hicieron fue la que les anotaron. Jack Mayfield se embasó y alcanzó la antesala con sacrificios de Isaac Rodríguez y Guzmán. Phillip Evans apareció para enfrentar a John Curtiss y hacer buena la frase "bateador emergente se poncha o da de hit" con un imparable al jardín izquierdo que envió al “Capitán Jack” a la tierra prometida con la rayita definitiva.

Brett de Geus se encargó de bajar la cortina retirando a los últimos tres Charros en fila para su salvamento 14 del año y extender su liderato en esa estadística. La victoria se la apuntó Aneurys Zabala; la derrota fue para Mike Boyle, su segunda de la temporada.

Con la derrota, los Charros se mantienen en la tercera posición de la Zona Norte, mientras que los Toros ampliaron su diferencia con el resto en la cima de la clasificación. Los próximos rivales de los caporales son los Rieleros de Aguascalientes en territorio hidrocálido, con el primero de la serie este viernes a las 19:30 horas.

