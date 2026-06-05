El crecimiento de los eSports en México ha provocado que cada vez más perfiles internacionales lleguen al país para integrarse a proyectos deportivos de primer nivel. En Guadalajara, ciudad que además se prepara para recibir partidos del próximo Mundial, una de esas historias tiene acento uruguayo y está ligada directamente a Chivas.

Nicolás Studer Chiarino, originario de Montevideo y aficionado de Peñarol, forma parte del área de eSports de Chivas, donde trabaja en el desarrollo competitivo de los jugadores digitales del Rebaño Sagrado. Su llegada a México hace cinco años estuvo impulsada por dos pasiones que han marcado su carrera: el futbol y la gestión deportiva.

Más allá de lo profesional, Guadalajara también se convirtió en un espacio de pertenencia para Nicolás. Aunque admite que la distancia con su familia sigue siendo uno de los aspectos más difíciles de vivir fuera de Uruguay, encontró en la cultura tapatía y en las personas cercanas un ambiente que le permitió sentirse acompañado y adaptarse rápidamente a la vida en México.

“Primero, la cercanía con la familia. La familia está lejos y siempre se extraña ese cariño, como el plato de comida que hace tu mamá. Pero lo he encontrado mucho con la gente que he conocido y con mi pareja, que es de acá, y su familia me trata como uno más. Me he sentido muy arropado. También me ha ayudado mucho el tema de la comida: muchos platillos de Guadalajara y de México me encantan, como la carne en su jugo, la torta ahogada y las quesabirrias. Poco a poco también tengo un grupo de amigos con el que nos juntamos a hacer carne asada y ahí vivo un poco lo que vivía allá, pero de manera más constante”, añadió.

Con el Mundial cada vez más cerca, Nicolás también habló sobre lo que representa Guadalajara como ciudad sede y la experiencia que pueden vivir los aficionados extranjeros, especialmente los uruguayos que viajarán para acompañar a su selección. Desde su experiencia viviendo en la ciudad, destacó la hospitalidad de la gente y la variedad de actividades que ofrece la región.

“Lo más importante es que se hagan el tiempo y el espacio para conocer la ciudad. Es una ciudad que tiene de todo y que incluso tiene cerca lugares como Puerto Vallarta para descansar. Mi recomendación es que busquen hacer un buen itinerario para que, además del partido, tengan la posibilidad de conocer diferentes partes de la ciudad y, si pueden hacer una escapada, que la aprovechen. Seguramente ellos traerán el mate y también van a sentir un poco más de calor que en Montevideo, aunque se aguanta porque yo tomo mate todos los días. La gente los va a recibir y tratar de diez, porque acá en Guadalajara son súper amables y siempre están para ayudar a los demás”, reconoció.

Además de vivir el Mundial como residente de Guadalajara, Nicolás también tendrá un vínculo emocional especial con el torneo, ya que Uruguay disputará en la ciudad uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos frente a España. Desde ahora, reconoce la emoción de poder ver a su selección tan cerca de casa.

SU AVENTURA EN CHIVAS

De Montevideo al Rebaño

Aunque nació en Uruguay, Nicolás reconoce que representar a Chivas implica comprender una identidad muy distinta a cualquier otra institución del continente. Para él, la responsabilidad de trabajar en el Guadalajara guarda similitudes con lo que representa Peñarol en su país.

Desde Sudamérica estaba al tanto de la participación internacional del Guadalajara, especialmente durante las históricas campañas del club en la Copa Libertadores, torneo que le permitió dimensionar la relevancia de Chivas fuera del futbol mexicano.

“Por la Copa Libertadores sí conocía a Chivas, también por aquella final contra Internacional de Porto Alegre. Sí tenía conocimiento del Guadalajara y de su popularidad en todo el continente y en todo el mundo”, reveló.

Con experiencia previa en proyectos internacionales de eSports, Nicolás fue construyendo un camino que eventualmente lo llevó al Rebaño Sagrado. Asegura que trabajar con organizaciones de distintas partes del mundo le permitió prepararse para asumir la exigencia que representa una institución de la magnitud de Chivas, donde la innovación y los resultados son una obligación constante.

FRASE

“Son los dos equipos más populares y más grandes de cada país. Al final, la responsabilidad es entender que Chivas inspira a México, que representa a México compitiendo solo con jugadores mexicanos y que eso hace que sea un equipo y un ejemplo a seguir”

Nicolás Studer, director deportivo de Chivas eSports