Erick Gutiérrez estaría en la mira del Atlas para el Apertura 2026

El mercado de fichajes comienza a tomar forma y uno de los nombres que ha empezado a generar conversación en Guadalajara es el de Erick Gutiérrez. El mediocampista de Chivas estaría siendo seguido por Atlas, que analiza opciones para reforzar su plantel rumbo al Apertura 2026.

¿Por qué Erick Gutiérrez saldría de Chivas en el Apertura 2026?

La posible operación surge en un momento en que el Guadalajara busca reestructurar parte de su plantilla tras un torneo complicado. Aunque Gutiérrez fue un futbolista importante dentro del vestidor rojiblanco, actualmente no es considerado por Gabriel Milito para seguir en el equipo.

Ante este panorama, Atlas aparece como un equipo interesado en aprovechar la experiencia del exseleccionado nacional. Los rojinegros consideran a este futbolista como un elemento que podría fortalecer la zona media del campo y ven en el "Guti" a un jugador capaz de aportar liderazgo, control de balón y visión de juego.

Atlas, el destino ideal para el "Guti" en Guadalajara

Uno de los factores que podría facilitar la negociación es que el futbolista no tendría que cambiar de ciudad. Desde su regreso al futbol mexicano, Gutiérrez ha establecido su residencia en Guadalajara, por lo que una eventual llegada a Atlas le permitiría mantener la estabilidad familiar mientras continúa su carrera en la Liga MX.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una propuesta formal y tampoco existe una postura pública por parte de Chivas respecto a una posible salida del mediocampista.

A lo largo de su carrera, Erick Gutiérrez ha construido un currículo destacado. Formado en Pachuca, dio el salto al futbol europeo con el PSV Eindhoven, donde conquistó títulos y acumuló experiencia internacional. Además, ha sido parte de distintos procesos de la Selección Mexicana, incluyendo participaciones en competencias de alto nivel.

Mientras el mercado continúa avanzando, el nombre de Gutiérrez se mantiene como uno de los temas a seguir en la Perla Tapatía. Si Atlas decide avanzar por su fichaje y Chivas abre la puerta a una negociación, el mediocampista podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos entre clubes de la misma ciudad en los últimos años.

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