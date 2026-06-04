La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Lotería Nacional realizaron la presentación oficial de un billete conmemorativo correspondiente al Sorteo Mayor Número 4020. Dicha emisión está dedicada a la Selección Nacional de México en el marco de su preparación para la justa mundialista 2026 .

La ceremonia se desarrolló en el Teatro de la Lotería Nacional y contó con la participación de Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF; Olivia Salomón, Directora General de la Lotería Nacional; y Gabriela Cuevas Barron, Coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el acto, se efectuó la develación del boleto y se entregó una réplica a los directivos del balompié de México. El diseño del billete se enfoca en el trayecto del conjunto tricolor hacia la justa mundialista organizada de manera conjunta .

En su intervención, Mikel Arriola abordó la relevancia del torneo y las particularidades de la indumentaria del equipo.

"Gracias por esta convocatoria a la Federación, cuando estamos en una semana muy importante para nuestro país. Me da gusto ver tantos jóvenes reunidos, pues el futbol es para los niños y para los jóvenes mexicanos. La inauguración es, históricamente el juego más visto de un mundial. México es uno de los países con más mundiales consecutivos. La camiseta que usaremos durante este mundial, tiene un símbolo histórico muy importante para nosotros, por ello nos tomamos la foto en el Museo de Antropología, que es uno de los más importantes del mundo y ahí cada uno de nuestros seleccionados mostró el número que portará en el mundial”, declaró Arriola.

Por su parte, Olivia Salomón detalló el propósito institucional de la emisión del billete como un reconocimiento al representativo mexicano. “La Selección trasciende en el futbol, representa perseverancia, disciplina, trabajo en equipo y la convicción de competir con dignidad ante el mundo, pero este billete también tiene otro significado; es un reconocimiento a los 26 jugadores que integran nuestra Selección Nacional, a quienes integran y conducen la Federación Mexicana de Futbol y a todas las personas que han contribuido a hacer posible este momento", indicó la Directora de la Lotería Nacional.

Las autoridades informaron que para el Sorteo Mayor Número 4020 se pusieron en circulación un total de tres millones 600 mil fracciones o "cachitos" , los cuales se distribuyen en puntos de venta físicos y en el sitio web oficial de la institución. El sorteo se encuentra programado para el próximo martes 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas, con una bolsa total distribuible que supera los 66 millones de pesos en premios, de los cuales 21 millones de pesos corresponden al premio mayor repartido en tres series independientes.

CORTESÍA/ FMF.

SV