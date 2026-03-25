Duilio Davino no se arrepiente de elegir a Jaime Lozano como DT de la Selección Mexicana; reveló por qué fue escogido

Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, ha defendido su decisión de haber elegido a Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana , a pesar de que su permanencia fue breve y se optó por un cambio posterior.

Davino explicó que la llegada de Lozano como interino fue una "buena decisión" en su momento, destacando que el técnico conocía a muchos de los jugadores que habían ganado la medalla de bronce, lo que facilitó su integración y el rendimiento inicial del equipo.

Copa Oro de 2023

Bajo la dirección de Lozano, la selección logró ganar la Copa Oro, un resultado que Davino y su equipo valoraron positivamente. De hecho, el plan inicial era que Lozano continuará al frente del equipo. Davino afirmó: "No me arrepiento. Es era el plan que siguiera Jimmy" . Sin embargo, tras la Copa América, donde el equipo "no jugó tan mal" según Davino, se realizó un análisis más profundo. Este análisis, llevado a cabo en un consejo, derivó en un cambio de decisión.

A pesar de la modificación en la dirección técnica, Davino reiteró que no se arrepiente de la intención original de mantener a Lozano. "No me arrepiento porque no te voy a decir porque Jimmy está muy mal, sí, todos estábamos muy mal, pero sí era el sentir de que de que queríamos que siguiera Jimmy", explicó. La decisión de no ratificarlo se tomó después de tres semanas de análisis, lo que llevó a la conclusión de que, aunque Jaime no hizo un mal trabajo, la opción de traer a Javier Aguirre era la "acertada" .

Davino justificó la elección de Javier Aguirre, por su vasta experiencia en mundiales y su capacidad para reconocer errores pasados. Esta experiencia y conocimiento del entorno mundialista fueron factores clave para su nombramiento.

Proceso mundialista irregular

La inestabilidad en la dirección técnica , que incluyó a Diego Cocca, Jaime Lozano y ahora Javier Aguirre, ha sido una constante en el ciclo mundialista actual, marcado también por cambios en las "cabezas de arriba" de la Federación.

A pesar de esta inestabilidad, Davino resaltó que la selección ha ganado tres de cinco torneos oficiales y actualmente se ubica en el puesto 16 del ranking FIFA, aunque reconoció que el ranking es "volátil".

Su rol como director deportivo, según explicó, es ser el intermediario entre el técnico y los directivos, dueños y clubes, gestionando a los jugadores y colaborando con el técnico en la planificación futura de la selección . Sin embargo, enfatizó que no opina sobre los jugadores ni cuestiona las decisiones tácticas del entrenador, manteniendo una línea que considera no debe cruzar.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas: Este excampeón del Guadalajara pone a Gabriel Milito en un pedestal

La selección mexicana, en este parón de fecha FIFA, tiene dos partidos en puerta contra selecciones que pueden poner a prueba a los aztecas para saber a qué pueden aspirar en la Copa Mundial. En la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, recibirán a la selección lusitana el 28 de marzo en punto de las 19:00 horas. Después tienen un compromiso en la tierra de las barras contra la selección de Bélgica, de la misma manera, en punto de las 19:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AR