Chivas: Este excampeón del Guadalajara pone a Gabriel Milito en un pedestal

Chivas ha demostrado un buen rendimiento en el Clausura 2026 de la Liga MX, lo que ha dado más esperanzas al equipo de ser campeón en el torneo.

Chivas no solo tiene toda la fe de sus seguidores, también de un excampeón del equipo; a continuación te revelamos quién y más detalles al respecto.

Jair Pereira destaca compromiso de Milito con Chivas

Jair Pereira, exdefensa y campeón de Chivas en 2017, destacó el papel profesional que toma Gabriel Milito actualmente como director técnico en el equipo de los rojiblancos.

En una intervención para Fox One, Jair dijo que Gabriel Milito destaca por su profesionalismo como director, especialmente por su capacidad y persuasión en el equipo. Pereira destacó que Chivas encontró un gran técnico.

“Le dieron en el punto traerse a un Milito que convence a los jugadores, les da esa parte de personalidad”, dijo el excampeón de Chivas.

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Para Pereira, Chivas será contendiente

Asimismo, Pereira enfatizó que gracias a Milito ha hecho creer al equipo y eso es lo más importante para salir campeón; agregó que el equipo ha logrado estabilidad tanto dentro como fuera de la cancha.

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Hasta el momento, Chivas ha sumado 30 puntos y se ha colocado en primer lugar de la tabla de posiciones. Por otro lado, siguen Cruz Azul con 27 puntos y Toluca con 26 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas tras la fecha FIFA?

Chivas jugará contra Pumas de la UNAM por la Jornada 13 del Clausura 2026 el próximo domingo 5 de abril en el estadio Akron a las 20:07 horas.

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