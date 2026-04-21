La recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está en marcha y este martes 21 de abril, el Estadio Corregidora será la sede del duelo entre Querétaro y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 (J16). Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, ambos conjuntos saltarán al terreno de juego con la urgencia de sumar tres puntos, aunque con realidades y objetivos muy distintos en la tabla general.

¿Cómo llegan Querétaro y Cruz Azul a este partido?

Los Gallos Blancos de Querétaro se presentan a este compromiso ubicados en el decimotercer puesto de la clasificación con 16 unidades. A pesar de las dificultades a lo largo del semestre, el equipo queretano ha mostrado una notable resiliencia y acumula seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en el certamen (dos victorias y cuatro empates). Tras igualar 1-1 frente a Mazatlán en la fecha anterior, Querétaro se juega una de sus últimas cartas matemáticas y apela al milagro para colarse a la Liguilla, por lo que hacer valer su localía es una obligación absoluta.

Por su parte, La Máquina Celeste vive un presente de contrastes. Si bien los cementeros marchan en la cuarta posición con 29 puntos y ya tienen asegurado su boleto a la fase final, el equipo ha caído en un bache futbolístico en el momento más crítico. Cruz Azul, en los últimos cinco encuentros de liga, no ha conseguido la victoria, registrando cuatro empates y un descalabro, siendo el más reciente una igualada 1-1 ante los Xolos de Tijuana. El cuadro de La Noria necesita recuperar la memoria táctica y el buen funcionamiento para llegar fortalecido a la Liguilla y amarrar su lugar directo entre los primeros sembrados.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Cruz Azul de la J16 - Liga MX

El encuentro entre Querétaro y Cruz Azul de la penúltima jornada del Clausura 2026 se disputará hoy martes 21 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir las acciones de este partido en vivo y en exclusiva a través de la señal de televisión de paga.

Fecha y hora: Martes 21 de abril, 19:00 horas

Martes 21 de abril, 19:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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