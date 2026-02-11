Guadalajara, en la recta final de los preparativos para el Mundial 2026

A 120 días de que ruede el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, la ciudad avanza en los preparativos para consolidarse como una de las sedes clave del torneo y proyectar ante el mundo su identidad cultural.

En entrevista para EL INFORMADOR, Monserrat Hidalgo, Host City Officer de Guadalajara, destacó que la Perla Tapatía tiene más que ofrecer más allá de los cuatro partidos programados. También brindará una experiencia integral para aficionados nacionales y extranjeros, con un Fan Festival gratuito, un programa de voluntariado que superó las 30 mil solicitudes y una amplia oferta turística que se extenderá a todo Jalisco.

Movilidad, seguridad, derechos humanos, sustentabilidad, infraestructura urbana y la operación del estadio forman parte de los ejes prioritarios en la planeación, que incluye sistemas especiales de transporte para los días de partido, así como actividades culturales y gastronómicas en distintos puntos de la ciudad.

Con playas, montaña y 12 Pueblos Mágicos, Jalisco se perfila como un destino para vivir el Mundial más allá del estadio, incluso para quienes no cuenten con boleto, en una celebración que busca combinar futbol, tradición y hospitalidad durante toda la justa mundialista.

“Somos la sede más mexicana porque representamos la cara de México ante el mundo, el tequila, la charrería, el mariachi, la gastronomía que nos caracteriza, y vamos a encontrar no solamente los cuatro famosos partidos que ya todo mundo sabe que vamos a tener aquí en Guadalajara, que son espectaculares, sino que también vamos a tener un fan festival muy nutrido, vamos a tener un voluntariado de más de cuatro mil personas que van a estar colaborando con nosotros, y por supuesto, pues, toda esta fiesta, algarabía y cultura que caracteriza esta sede”, aseguró Hidalgo.

— ¿Cuáles serán las principales experiencias que podrá vivir un aficionado que venga a Guadalajara?

— Aquí en Guadalajara la sede tiene este nombre; sin embargo, el Mundial, pues, es en todo Jalisco, y Jalisco tiene que ofrecer un área metropolitana innovadora, pero también tradicional, pero además tenemos playa, tenemos montaña, tenemos 12 Pueblos Mágicos, y en todos estos lugares tan icónicos de este Estado vamos tener muchas actividades relacionadas con el Mundial, así que si tú estás buscando un lugar en donde vivir el Mundial, tengas o no tengas boleto, Guadalajara definitivamente es la sede para ti.

— ¿Cómo ha ido avanzando la sede de cara a la Copa del Mundo?

— Estamos a 120 días de que inicie el primer partido aquí en Guadalajara, y puedo decir que hemos avanzado en todos los aspectos que necesitamos. Uno, que la FIFA nos pide como sede, y dos, que nosotros como ciudad sabemos que definitivamente necesitamos. Estos aspectos son principalmente movilidad, seguridad, derechos humanos y sustentabilidad, temas de obra pública y embellecimiento de la ciudad, la última milla alrededor del estadio, el FIFA Fan Festival y todo el tema de armar el voluntariado. Además, estamos colaborando muy de cerca con los Base Camps, los Training Sites y los hoteles oficiales de la sede.

Monserrat Hidalgo, Host City Officer de Guadalajara. ESPECIAL

ENSAYOS

Partidos del repechaje a jugarse en Guadalajara

Nueva Caledonia vs. Jamaica 26 de Marzo

Nueva Caledonia/Jamaica vs. República Democrática del Congo 31 de Marzo

AGENDA

Encuentros del Mundial que se jugarán en Guadalajara

Corea del Sur vs. República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda 11 de Junio

México vs. Corea del Sur 18 de Junio

Colombia vs. Congo/Jamaica/Nueva Caledonia 23 de Junio

Uruguay vs. España 26 de Junio

Nota: Todos los partidos son de Fase de Grupos

El estadio de las Chivas recibirá cuatro juegos de la Copa del Mundo. SUN/Archivo

FIFA Fan Festival en Guadalajara: Espacio para hermanarse

A poco más de cuatro meses de que ruede el balón en Guadalajara, el Fan Festival comienza a tomar forma y promete convertirse en el corazón cultural y deportivo de la ciudad durante la Copa del Mundo.

El espacio oficial para seguir el torneo fuera del estadio será Plaza La Liberación, donde se transmitirán los 104 partidos del Mundial del 11 de junio al 19 de julio.

“Estamos muy emocionados porque, como sabemos, el Fan Festival es el lugar oficial para ver los 104 partidos del Mundial fuera del estadio. Entonces va a ser ahí la fiesta oficial, el lugar cultural por excelencia”, señaló Monserrat Hidalgo.

El comité organizador ya prepara los montajes y avanza en la selección de propuestas gastronómicas y culturales que formarán parte de la experiencia. La intención es clara: que Guadalajara se muestre al mundo sin perder su identidad.

“Nos estamos enfocando muchísimo en que se pueda enaltecer, uno, la cultura de Guadalajara, porque todos los locales, nacionales y extranjeros vienen a ver a Guadalajara, pero también convivir con las culturas, sobre todo de las Selecciones que vienen”, explicó Hidalgo.

El acceso será completamente gratuito, una noticia clave para quienes deseen vivir el Mundial en comunidad.

“El Fan Festival es un evento público y gratuito por completo. Obviamente, dentro va a existir venta de comida y productos de emprendedores y artesanos, pero la entrada para poder ver los 104 partidos es gratuita en Guadalajara”, puntualizó.

Además, el proceso para que emprendedores y artesanos locales participen aún no está cerrado. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, se abrirán nuevas dinámicas para quienes estén registrados y acrediten su actividad artesanal.

“No ha concluido ese proceso… es una muy buena noticia para los emprendedores y los artesanos de aquí de Guadalajara. Próximamente les vamos a ir diciendo las dinámicas para que puedan participar”, adelantó.

Plaza de la Liberación, sede principal del Fan Fest. EL INFORMADOR/A. Navarro

DESCENTRALIZAR EL FAN FEST

Llegar a otros rincones

Aunque el Fan Festival oficial se concentrará en Guadalajara, existen propuestas para llevar parte del ambiente mundialista a otros municipios de Jalisco.

Monserrat Hidalgo explicó que se analiza descentralizar algunas experiencias culturales y gastronómicas, además de proyectar ciertos partidos en pantallas gigantes en distintos puntos del Estado.

“Sí hay algunas propuestas en las que se pueda descentralizar el Fan Festival en diferentes experiencias culturales y gastronómicas que no tienen el mismo nombre del Fan Festival y tampoco el mismo número de partidos que se van a poder transmitir dentro del Fan Festival oficial”, detalló.

Sin embargo, aclaró que el único espacio donde se verán los 104 encuentros será en Plaza de la Liberación.

En cuanto a la posibilidad de rifar boletos para los partidos del Mundial, la respuesta es clara: el comité organizador y los gobiernos no pueden hacerlo.

“Por reglamento de FIFA, las únicas entidades que pueden regalar o sortear boletos para el Mundial son los Global Partners”, explicó.

A DETALLE

El FIFA Fan Fest en Guadalajara