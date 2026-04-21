La recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no da más oportunidades. Este martes 21 de abril, el Estadio BBVA abrirá sus puertas para albergar el partido entre Monterrey y Puebla, un duelo correspondiente a la Jornada 16 (J16) donde las aspiraciones de ambos conjuntos son simplemente despedirse de manera digna del torneo.

¿Cómo llegan Monterrey y Puebla a este partido?

El Clausura 2026 ha resultado ser una auténtica pesadilla para el Club de Futbol Monterrey. Contra todo pronóstico y a pesar de contar con una de las plantillas más imponentes del continente, los regiomontanos llegan a esta Jornada 16 matemáticamente eliminados de la Liguilla. La Pandilla se ubica en la decimocuarta posición con apenas 15 puntos y arrastra una dolorosa derrota de 3-1 ante los Tuzos del Pachuca en su propia casa. La presión de la afición está al límite, por lo que este encuentro es vital únicamente para calmar las aguas y cerrar el semestre con algo de dignidad ante su gente.

Por su parte, el Puebla no vive una realidad muy distinta en esta recta final del campeonato. La Franja ocupa el decimosexto lugar de la tabla general con 13 unidades y también se despidió de cualquier posibilidad de clasificar a la fase final. El conjunto camotero aterriza en la Sultana del Norte tras sufrir una humillante goleada de 5-0 frente a las Chivas el fin de semana pasado. Con la peor ofensiva de la competencia (solo 11 goles a favor), los poblanos intentarán aprovechar el mal momento anímico de los locales para rescatar puntos en una de las aduanas más complicadas del país.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Puebla de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este compromiso correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular, el partido está programado para disputarse la noche de este martes.

Fecha y hora: Martes 21 de abril, 21:00 horas

Martes 21 de abril, 21:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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