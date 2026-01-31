Dónde ver EN VIVO WWE Royal Rumble 2026: Horario y cartelera

Este sábado 31 de enero comienza el camino rumbo a WrestleMania 42 con uno de los grandes eventos de la lucha estadounidense: La WWE: Royal Rumble. El día de hoy conoceremos a las superestrellas del roster varonil y femenil que serán parte de la Vitrina de los Inmortales.Jey Uso buscará volver a coronarse luego de eliminar a John Cena el año pasado. No obstante, para esta edición regresarán Roman Reigns y Brock Lesnar. De igual forma, Chris Jerico buscará dar la campanada en una fecha que también significará el regreso de Chris Jericho, Y2J y Kevins Owens.Del apartado femenil, Bianca Belair es la favorita para llevarse al triunfo. Para cumplir con su consigna deberá superar a Charlotte Flair, Rhea Ripley e Iyo Sky entre otras.El evento principal está por comenzar este sábado 31 de enero, pues el horario de inicio es las 13:00 horas del tiempo del centro de México. Esto luego de que el Royal Rumble se celebre en Arabia Saudita.Para México y el resto del mundo, a excepción de Estados Unidos, la batalla se podrá sintonizar a través de Netflix, mientras que en Estados Unidos la única opción es visionarlo por ESPN Unlimited.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB