Dónde ver EN VIVO WWE Royal Rumble 2026: Horario y cartelera

Este sábado 31 de enero comienza el camino rumbo a WrestleMania 42 con uno de los grandes eventos de la lucha estadounidense: La WWE: Royal Rumble. El día de hoy conoceremos a las superestrellas del roster varonil y femenil que serán parte de la Vitrina de los Inmortales.

Jey Uso buscará volver a coronarse luego de eliminar a John Cena el año pasado. No obstante, para esta edición regresarán Roman Reigns y Brock Lesnar. De igual forma, Chris Jerico buscará dar la campanada en una fecha que también significará el regreso de Chris Jericho, Y2J y Kevins Owens.

Del apartado femenil, Bianca Belair es la favorita para llevarse al triunfo. Para cumplir con su consigna deberá superar a Charlotte Flair, Rhea Ripley e Iyo Sky entre otras.

¿Dónde ver en vivo?

El evento principal está por comenzar este sábado 31 de enero, pues el horario de inicio es las 13:00 horas del tiempo del centro de México. Esto luego de que el Royal Rumble se celebre en Arabia Saudita.

Para México y el resto del mundo, a excepción de Estados Unidos, la batalla se podrá sintonizar a través de Netflix, mientras que en Estados Unidos la única opción es visionarlo por ESPN Unlimited.

Esta es la cartelera

Royal Rumble varonil

Royal Rumble femenil

Drew McIntyre (c) vs Sami Zayn | Campeonato Indiscutido de WWE

Gunther vs AJ Styles | Lucha por la carrera de AJ Styles

Te puede interesar: Detienen a diez personas por portación de armas en cuatro colonias de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

