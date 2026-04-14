Hoy es martes de Champions League y, mientras la atención de la jornada se concentra en la posibilidad de la remontada del Barcelona frente al Atlético de Madrid, en Inglaterra el Liverpool se juega su última oportunidad de conseguir trofeos en la temporada. Para ello deberá remontar dos goles frente al Paris Saint-Germain.

El primer duelo dejó en claro que el PSG continúa siendo uno de los favoritos para conseguir el campeonato y refrendar su título. El equipo de Luis Enrique no solo doblegó al de Arne Slot con dos goles que pudieron ser mucho más. El historial entre ambos equipos muestra enfrentamientos parejos. Hasta el momento, el club Red ha conseguido dos victorias frente a tres del conjunto parisino.

¿Dónde ver Liverpool vs PSG de la Champions League?

El encuentro por los cuartos de final de la Champions League se disputará este martes 14 de abril en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se llevará a cabo en paralelo con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, por lo que el día de hoy conoceremos a los primeros dos semifinalistas que esperarán la resolución de las llaves entre Bayern Múnich y Real Madrid, y Arsenal y Sporting.

El Liverpool vs PSG se realizará en el mítico Anfield, estadio que buscará que el aliento del “You'll Never Walk Alone” de los aficionados Red, de ese empuje que lleve al equipo local a seguir con el sueño de Champions vigente. Como guinda, se encuentra la situación de Mohammed Salah, histórico del Liverpool, quien juega su última temporada defendiendo la casaca roja y quien podría jugar su último partido de Champions para el Liverpool.

Transmisión del Liverpool vs PSG

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Hora: 13:00 horas del tiempo del centro de México

Televisión de paga: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Datos sobre el partido

Posible alineación del Liverpool

Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike.

DT. Arne Slot

Posible alineación del PSG

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

DT. Luis Enrique

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OB